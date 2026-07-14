En vivo: Francia con Kylian Mbappé y España con Lamine Yamal luchan por transformarse en el primer finalista del Mundial
El elenco galo sueña con tomarse una revancha de lo sucedido en Qatar 2022, mientras que los hispanos quieren volver a un partido definitorio, tal como en Sudáfrica 2010.
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