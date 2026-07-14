PDI detuvo a dos colombianos por el crimen: el presunto ajuste de cuentas narco detrás de horroroso homicidio en Curacaví

Dos sujetos de nacionalidad colombiana fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) por su responsabilidad en un homicidio ocurrido en Curacaví, aparentemente ligado al narcotráfico.

Por medio de diversas técnicas investigativas en el análisis del sitio del suceso, el análisis de los registros de cámaras de seguridad y el levantamiento de evidencia, se estableció la participación de los dos detenidos en el hecho.

Los sujetos no tenían antecedentes policiales en Chile y su situación migratoria en el país estaba en regla.

Uno de ellos, sin embargo, mantenía un amplio prontuario en Colombia.

De acuerdo a la información policial del caso, por motivos que se indagan, los responsables del crimen llevaron bajo engaño a la víctima a bordo de un vehículo por distintas comuna de la Región Metropolitana, para luego darle muerte, descuartizarlo y abandonar el cuerpo en una zona rural después de prenderle fuego con combustible.

La tarde del 5 de junio se produjo el hallazgo de los restos humeantes.

El subprefecto Walt Dapremont, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI destacó que se analizaron cerca de 50 cámaras de seguridad para realizar el recorrido completo del vehículo y hasta dar con el paradero de ambos imputados.

La hipótesis policial apunta a un ajuste de cuentas entre integrantes de diversos grupos criminales, por lo que continúan las diligencias para aclarar lo ocurrido.

“No descartamos que ambos sujetos colombianos serían participantes o miembros activos de una organización internacional del tráfico de droga en territorio nacional”, indicó el subprefecto.

El hallazgo

El viernes 5 de junio, a las 14.30 horas, vecinos del Callejón La Aurora, en Curacaví, alertaron sobre un foco de fuego localizado al costado del transitado camino.

Personal de seguridad municipal que llegó al lugar advirtió que en dos canastos plásticos estaba el cuerpo desmembrado de una persona.

La Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) fue alertada del hecho y el fiscal Ernesto Navarro determinó que la Brigada de Homicidios Metropolitana, de la PDI, encabezara las diligencias para aclarar lo ocurrido.

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de ambos imputados por el delito de homicidio calificado y la medida cautelar fue acogida.

El fiscal ECOH, Ernesto Navarro, explicó que “se formalizó por homicidio calificado dada la alevosía que está implícita en este hecho, hubo tortura previa y posteriormente desmembramiento de la víctima”.

Se fijó un plazo de investigación de 120 días.

La víctima no ha sido identificada.