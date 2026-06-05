Hallan cuerpo de hombre desmembrado y calcinado en camino rural de Curacaví

Personal de la Fiscalía y la PDI investigan el hallazgo del cuerpo calcinado y desmembrado de un hombre adulto, que fue encontrado la tarde de este viernes en Camino La Aurora, comuna de Curacaví.

Según se conoció, cerca de las 14.30 de esta tarde, personas que realizaban labores agrícolas en la zona alertaron a las autoridades de la presencia de un bulto, que se estaba incendiando.

“Concurren carabineros del sector, conjuntamente con Seguridad Ciudadana de Curacaví, quienes se percatan de que se trata de un cuerpo humano, el cual se encontraba desmembrado y estaba, en ese momento, quemándose”, señaló el fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Ernesto Navarro.

Así, desde el Ministerio Público se dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la PDI, para determinar las causas y circunstancias en que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el fiscal Navarro, la víctima corresponde a “un hombre, de alrededor de 25 a 30 años”, quien hasta el momento no ha podido ser identificado.

Asimismo, indicó que desde la Fiscalía no descartan ninguna hipótesis respecto del ilícito.

“Puede ser un secuestro. Estamos también conjuntamente, en sintonía con la BIPE (Brigada de Investigaciones Policiales Especiales), estamos tratando de ver si hay algunos secuestros en el momento o en semanas anteriores (...), es una línea investigativa. Pero también no descartamos que sea un homicidio o en qué sector podría haber ocurrido”, sostuvo la autoridad.