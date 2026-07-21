La U revela detalles sobre el interés de un nuevo fichaje: “Van a llegar más refuerzos; es un jugador que nos interesa...”

Semana de movimientos en Universidad de Chile. El cuadro azul presentó oficialmente a su nuevo refuerzo: Gonzalo Reyna. El extremo argentino de 19 años llegó procedente de Racing, en calidad de préstamo por un año y con opción de compra.

El atacante transandino valoró su llegada a la U: “Cuando me enteré de esta posibilidad, no lo dudé. Uno como jugador desea jugar en un club grande, es el sueño de todos”, indicó en conferencia de prensa.

También resaltó la posibilidad de jugar con los referentes azules: “Jugar con Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz es algo muy lindo, porque tienen una trayectoria en Europa. Son jugadores de los que puedes aprender y sacar muchas cosas”, añadió.

Por otra parte, reconoció que Fernando Gago, con quien coincidió en la Academia, influyó en su fichaje por la U: “Influyó mucho en mi llegada, porque es un técnico que conozco desde Racing. Yo no estuve con él en Primera, pero subí al primer equipo como sparring y ahí lo conocí”, explicó.

El argentino también habló sobre sus principales características: “Me gusta mucho gambetear, ir para adelante, desbordar, tirar centros y terminar las jugadas. No tengo problema de perfiles. Siento que en la U puedo potenciar todas las características que tengo”.

“Tengo las características para aportar desde donde me toque. Me encontré con un plantel que tiene mucha jerarquía y confío en que juntos vamos a hacer una buena temporada”, cerró.

La U busca más refuerzos

En medio de la conferencia de prensa, el gerente deportivo Manuel Mayo también dio indicios sobre los próximos movimientos de la U en el mercado de fichajes.

“Sí, van a llegar más refuerzos, es lo que hemos planificado”, aseguró. “Estamos trabajando con Fernando (Gago) muy de la mano. Como club y como cuerpo técnico analizamos los aspectos a mejorar de una manera muy similar”, continuó.

Mayo también reconoció el interés por el uruguayo Valentín Gauthier, defensa que actualmente milita en el León de la Liga MX: “Es verdad que hemos conversado con su club. No hay nada cerrado, faltan aspectos, pero es uno de los jugadores que nos interesa, como también hemos estado conversando con otros y analizando otros”, reveló.

“Sí es verdad que hay un interés real del club sobre él y esperaremos a ver si se cierra él u otros refuerzos, pero van a llegar más refuerzos y esperamos tenerlos lo antes posible acá“, complementó.

Por otra parte, el gerente deportivo azul defendió su gestión luego de ser cuestionado por los fichajes que han llegado en los últimos mercados a la U. “Salvo a Poblete (Israel), al resto de los 11 titulares los hemos contratado todos nosotros. ¿Eso es un fracaso? Hay errores y nos hacemos cargo, pero decir que todos los refuerzos no han funcionado está mal, porque no ha sido así“, sentenció.