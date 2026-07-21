Kast destaca aprobación del corazón de la megarreforma y pide resolver con rapidez el punto pendiente en comisión mixta

En medio de su despliegue por la zona norte del país a raíz del sistema frontal, el Presidente José Antonio Kast realizó un punto de prensa en Copiapó para entregar un balance de su visita al lugar.

Además de entregar los detalles de las gestiones realizadas por el gobierno y otras instituciones en torno a la emergencia climática, el Mandatario abordó el despacho del corazón de la megarreforma en la Cámara de Diputados y el envío de una sola indicación a comisión mixta.

"En el Parlamento hoy día la reforma de Reconstrucción, tanto de reconstrucción material de aquellas viviendas que fueron destruidas por los incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío, dio un paso adelante. Dentro de lo que es las votaciones democráticas, uno de los puntos de esta reforma de reconstrucción quedó para una comisión mixta, que es una discusión que se va a generar entre los senadores, los diputados, por una diferencia en el planteamiento específico en un punto, pero valoramos el paso que se ha dado en pro de aprobar esta reforma”, comenzó señalando el Presidente.

“Ahora solamente queda el debate legislativo de un punto muy concreto que creo que se podrá resolver y espero que con la máxima prontitud. Espero ahí la buena disposición de todos los sectores políticos para que ese punto que quedó ahora pendiente se resuelva rápido , apenas los parlamentarios puedan, sean citados como corresponde dentro de su semana legislativa”, continuó.

Para reforzar su llamado, sostuvo: “Esperamos que se dé ese paso. Si se quisiera adelantar, y los parlamentarios ellos lo plantearan, también iría en beneficio de nuestra nación. Estas catástrofes requieren de todos nosotros unidos. También en temas presupuestarios, y esto va a permitir mayor inversión en Chile”.

“Yo creo que no podemos olvidar que este proyecto de reconstrucción partió en Penco, zona golpeada por los incendios, zona que ha sido golpeada de nuevo por las mareas altas. Por eso solicitarle respetuosamente a los parlamentarios que le pongamos sentido de urgencia a esta reforma. Está prácticamente aprobada, queda un solo punto para aprobar y que eso sea rápido, insisto, con el sentido de urgencia, de necesidad de ir en la ayuda de nuestros compatriotas”, cerró el Mandatario.