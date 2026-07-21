Minuto a minuto: sigue en vivo la votación de la megarreforma de gobierno de Kast en la Cámara de Diputados

El Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social vuelve este martes a la Cámara de Diputadas y Diputados con discusión inmediata para su tercer trámite, donde, si es aprobada por los parlamentarios, quedaría en condiciones de ser promulgada como ley.

La iniciativa del gobierno del Presidente José Antonio Kast fue presentada en abril de 2026. Sus ejes principales son la rebaja de impuestos corporativos, del 27% al 23%; la eliminación de contribuciones a personas mayores de 65 años y la ampliación de recursos para el proceso de reconstrucción para las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

Fue el miércoles 15 de julio que el proyecto fue aprobado en el Senado con 26 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención. Al pasar a su tercer trámite a la Cámara Baja, los diputados deberán votar si aprueban o rechazan las modificaciones hechas por el Senado, sin agregar nuevas indicaciones.

Se espera que la sesión de este martes tenga una extensión de tres horas y que se vote al final de ella, tras las intervenciones. Desde el Senado ya se envió a la Cámara una minuta con las modificaciones hechas al proyecto, que serán las que los diputados deberán someter a votación.

Según se informó, los parlamentarios no podrán pedir cierre del debate, y cada diputado contará con 2,5 minutos para argumentar su posición. Si el proyecto es aprobado, se convertirá en ley. En cambio, si los diputados introducen modificaciones, deberá pasar a una comisión mixta.

Sigue el minuto a minuto de la votación:

Germán Verdugo (PNL) defiende megarreforma y afirma que TC no irá en contra de proyecto

Diputado Pinilla (PPD) apunta que dejará constancia que votará en contra de megarreforma

Jaime Araya (IND) emplaza al ministro Quiroz por su ausencia en el debate

Andrea Macías (PS) argumenta su voto en contra de los puntos que ve como debilidades de la megarreforma

Diputado Barrera (PC): “Hasta ahora solo ha celebrado el ministro”

Sánchez (REP) por megarreforma: “Esta ley debe aprobarse”

Jaime Bassa (FA): “No están trabajando por el bien del país, están trabajando por sus dueños”

Diputado Celis (RN) llama a votar a favor considerando ampliación de recursos a reconstrucción

Vicepresidente hace llamado al orden y mantener el respeto en el debate

Eduardo Cretton (UDI) por megarreforma: “Viene a dejar atrás el desastre económico” El diputado Eduardo Cretton (UDI) defendió la reforma argumentando que es necesaria para revertir el estancamiento económico que, a su juicio, provocaron las reformas impulsadas por la izquierda en la última década. Acusó a la oposición de haber debilitado el crecimiento, la inversión y las instituciones, y sostuvo que el proyecto busca restablecer la confianza para generar empleo y reactivar la economía. Rechazó que la iniciativa beneficie solo a los sectores de mayores ingresos y afirmó que el crecimiento económico es indispensable para mejorar las oportunidades. “Cuando las empresas se van, no son los superricos los que sufren; los que sufren son los que se quedan sin pega”, indicó, añadiendo que “el crecimiento económico no es el enemigo de la justicia social, es el medio para financiar oportunidades para todos los chilenos”.

Quiroz previo a votación: “En política, hasta que no se cuente el último voto, no se tiene certeza.” El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó su expectativa de que la Cámara apruebe el proyecto, señalando que permitiría avanzar hacia una etapa de crecimiento económico. Destacó como principales beneficios la venta de viviendas nuevas sin IVA durante 12 meses, la exención de contribuciones para adultos mayores, mayores certezas para la inversión, la llegada de capitales al país y un impulso para la industria salmonera en el sur. Respecto de la decisión del Partido de la Gente de enviar algunos artículos a comisión mixta, afirmó que el Ejecutivo mantiene el diálogo con la colectividad y que en política “hasta que no se cuente el último voto no se tiene certeza”, por lo que aseguró que seguirán buscando acuerdos. En cuanto a los requerimientos ante el Tribunal Constitucional y la posibilidad de un veto presidencial, sostuvo que los parlamentarios están en su derecho de recurrir a esa instancia y evitó confirmar si el Gobierno vetará alguna norma, indicando que esa decisión se evaluará una vez concluyan las votaciones.

Se inicia la sesión 46 de la Cámara de Diputados Presidida por el vicepresidente Felipe Camaño (IND.), se inició la sesión 46 de la Cámara de Diputados donde se verá la discusión en tercer trámite del Plan Nacional de Reconstrucción.

Se esperan ausencias de ocho diputados para la votación Dentro de las ausencias que se esperan en esta sesión están Marcela Hernando (PR), Ana María Gazmuri (PAH), Coca Ericka Ñanco (FA), María Francisca Bello (FA), Javiera Morales (FA), Paula Olmos (PDG), Lilian Betancurt (PDG) y Hotuiti Teao (IND.).

Diputados de RN comprometen “apoyo decidido” a megarreforma Los parlamentarios se reunieron con el jefe de asesores del ministro de Hacienda, Tomás Bunster, y el jefe tributario de la cartera, Sebastián Vallebona, quienes respondieron las dudas de los legisladores. Tras la reunión, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, afirmó que “La verdad es que la bancada se manifiesta muy conforme, y vamos a apoyar decididamente el proyecto de reconstrucción, porque creemos que, especialmente en este minuto en que el país está viviendo momentos difíciles, es urgente reactivar la economía, reactivar el empleo y generar las condiciones necesarias para que Chile se ponga de pie”.

PDG define rechazar artículos de la megarreforma El Partido de la Gente (PDG) buscará llegar a la comisión mixta en ciertos artículos de la megarreforma: franquicia Sence, Sala Cuna, Fondo de Emergencia y compensaciones a municipios por contribuciones. Para más detalles, revisa el siguiente link.