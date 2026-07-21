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    Técnico de las Diablas desmenuza a los rivales de Chile en el Mundial: “El objetivo es ganarle a Japón y Australia”

    La selección nacional se alista para el comienzo de la competencia, programado para el 15 de agosto contra Países Bajos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    En poco menos de un mes más se desarrollará el Mundial de Hockey Césped femenino 2026 en el que las Diablas buscarán ser protagonistas.

    El técnico Cristóbal Rodríguez ya definió la lista de 20 jugadoras que estarán presentes en la competencia que se desarrollará en Países Bajos y Bélgica.

    Entre ellas destacan la presencia de Manuela Urroz, Denise Rojas, Sofía Filipek y María Jesús Maldonado, quienes también integraron el plantel mundialista en 2022.

    Siempre vamos a buscar tener a las mejores. Este equipo viene más menos armado desde mucho antes, es la elección correcta para este desafío. No tuvimos dudas. No hay ninguna que no haya jugado. Hay una buena cohesión entre las nuevas y las que tienen mayor experiencia”, remarcó el técnico.

    En este torneo, Chile forma parte del Grupo A donde está Países Bajos, Japón y Australia. Según lo señalado por el DT, el elenco neerlandés es la gran amenaza, mientras que los otros dos países son los más abordables.

    Es un grupo muy difícil y vamos a ir partido a partido. El foco estará en Países Bajos... Luego vienen Japón y Australia, los cuales son rivales muy difíciles y que se les puede ganar. Pero también se puede perder. El objetivo es ganarle a esos dos equipos”, analizó Rodríguez.

    Tras ello, agregó que “por historia y por ranking, Australia es más que nosotros y Japón es bastante parejo. Pero podemos ganar los dos, que sería el ideal y nuestro objetivo principal, pues nos meteríamos entre los ocho primeros y es el sueño que llevamos para este Mundial”.

    El análisis de la histórica Daniela Caram

    Por su parte, la exseleccionada nacional Daniela Caram analizó el desafío de las Diablas de cara al Mundial 2026.

    Es buenísimo el grupo. Bueno, un Mundial siempre es un desafío, siempre va a ser algo muy complejo”, comenzó señalando a El Deportivo.

    “Creo que ellas ya están mentalizándose en lo que viene, en todo el proceso hasta llegar al Mundial. Deben enfocarse y a dar lo mejor para dejar a Chile en lo más alto”, sostiene.

    El análisis coincide con lo planteado por el cuerpo técnico y las jugadoras, quienes han destacado la exigencia del grupo y la necesidad de enfrentar cada partido de forma independiente. En paralelo, Caram aborda el desarrollo del hockey chileno en los últimos años y el posicionamiento que ha alcanzado la selección. “Ha tenido un gran crecimiento. Creo que hoy en día se ven los frutos de lo que se viene cosechando hace muchos años”, afirma.

    El trabajo hecho es de muchas personas detrás. Hoy en día las Diablas y las jugadoras que han pasado por la selección también siempre están ahí en constante comunicación y apoyo”, añade.

    La nómina mundialista de Las Diablas

    Arqueras

    • Natalia Salvador Marambio y Antonia Sáez.

    Defensas

    • Fernanda Villagrán, Denise Rojas, Fernanda Flores, Antonia Morales Orchard, Francisca Irazoqui y Constanza Muñoz del Valle.

    Mediocampistas

    • Domenica Ananías, Sofía Filipek, Constanza Palma, Agustina Solano, Paula Valdivia y Florencia Barrios Roccatagliata.

    Delanteras

    • María Jesús Maldonado, Fernanda Arrieta Mesías, Manuela Urroz Richter, Josefa Salas Kuscevic, Simone Avelli Maira y Laura Müller.

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