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    “Toca recuperar el fútbol bajo un nuevo liderazgo”: Joseph Blatter arremete contra Infantino y Argentina tras el Mundial

    El expresidente de la FIFA insta a las federaciones a no reelegir al actual timonel y apunta a la credibilidad de la Copa del Mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Toca recuperar el fútbol bajo un nuevo liderazgo”: Joseph Blatter arremete contra Infantino y Argentina tras el Mundial. (3485) Beto Barata

    Joseph Blatter vuelve a la carga contra Gianni Infantino. El expresidente de la FIFA no oculta su oposición al actual mandamás. Ahora, en el tiempo de las reflexiones posteriores al Mundial 2026, el suizo apunta directamente a la estructura del organismo que rige los destinos del fútbol internacional y al desarrollo que tuvo la Copa del Mundo.

    El otrora directivo pone énfasis en el recorrido de las selecciones en Norteamérica, si bien valora el título de España, también apunta a otros. Argentina, por ejemplo, fue apuntada durante el certamen como un elenco supuestamente favorecido por Infantino. “El Mundial más largo ha llegado a su fin: con los campeones adecuados. Pero en el camino hacia el pitido final, el torneo había perdido su credibilidad", escribió el exmandamás de la FIFA en su cuenta de X.

    En esa línea, Blatter se refiere a la actitud que tomó Infantino durante la Copa del Mundo y, entre líneas, a la cercanía que tuvo con Donald Trump. Claro que, esta vez, lo hizo sin nombrar al mandatario de Estados Unidos. “No se debe permitir que la política ensombrezca el juego”, dijo.

    Luego hizo un llamado a las federaciones a no reelegir al actual timonel de la FIFA. “Ahora le toca a los aficionados, jugadores y asociaciones nacionales recuperar el fútbol y devolverlo a sus raíces bajo un nuevo liderazgo”, finalizó.

    Hace algunas semanas, Blatter concedió una entrevista a L’Equipe donde expuso sus diferencias con Infantino. “Cuando un país es elegido sede de un Mundial, existen dos principios fundamentales. El primero es la seguridad, que el país debe garantizar para el evento. El segundo es otorgar visas de entrada a todos los funcionarios de la FIFA. Y no hay nada más oficial FIFA que un árbitro”, lanzó, a propósito de la exclusión del árbitro somalí Omar Artan del Mundial.

    “Si un país le niega la entrada a un árbitro, es un problema grave, y el Mundial no debería celebrarse en ese país. La culpa recae principalmente en la FIFA. Abandonó este principio, que el país (Estados Unidos) no respetó. No podemos detener el torneo, pero es indignante”, añadió.

    El suizo en esa ocasión fue más explicíto para abordar la relación de Infantino con Trump. “El presidente debería demostrar que es más fuerte que su buen amigo en la Casa Blanca. Cuando uno empieza a dejarse controlar por la política, es malo. Las federaciones también deben protestar”, sostuvo.

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