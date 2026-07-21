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    El Deportivo

    Rachas que nadie rompe: las ‘maldiciones’ que marcaron el título de España y la derrota de Argentina en la Copa del Mundo

    El Mundial mantiene vigente tres de las estadísticas más llamativas de la historia: el Balón de Oro se queda sin el título, el líder del Ranking FIFA no fue campeón y ningún técnico extranjero ha logrado levantar el trofeo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Rachas que nadie rompe: las ‘maldiciones’ que marcaron el título de España y la derrota de Argentina en la Copa del Mundo. Huang Zongzhi

    España se proclamó campeón del Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Argentina. En la final disputada en el MetLife Stadium, el gol de Ferran Torres al minuto 106 le dio a la selección dirigida por Luis de la Fuente su segunda estrella.

    El equipo ibérico llegó al certamen como uno de los principales candidatos tras conquistar la Eurocopa 2024 y cumplió con la expectativa. Su consagración, de paso, mantiene vigente tendencias que acompañan a la Copa del Mundo desde hace décadas.

    La ‘mufa’ del Balón de Oro

    Uno de los datos que volvió a repetirse fue el del vigente Balón de Oro. Desde que la distinción comenzó a entregarse en 1956, ningún futbolista que llega al Mundial como poseedor del premio consiguió levantar el trofeo.

    En esta edición, el protagonista fue Ousmane Dembélé. El delantero francés, ganador del Balón de Oro tras una gran temporada con el PSG, arribó al torneo con la expectativa de liderar junto a Kylian Mbappé a Les Bleus a su tercer título. Francia parecía encaminado. Alcanzó las semifinales con un tranco goleador prometedor, pero cayó por 2-0 frente a España.

    El ariete del Paris Saint-Germain no pudo romper una tendencia que ya había alcanzado a otros nombres emblemáticos en distintas generaciones.

    En el pasado, el año anterior al Mundial los ganadores del premio que da la revista France Football fueron Alfredo Di Stefano (1957, España), Omar Sívori (1961, Italia), Eusébio (1965, Portugal), Gianni Rivera (1969, Italia), Johan Cruyff (1973, Países Bajos), Allan Simonsen (1977, Dinamarca), Karl-Heinz Rummenigge (1981, Alemania), Michel Platini (1985, Francia), Marco van Basten (1989, Países Bajos), Roberto Baggio (1993, Italia), Ronaldo (1997, Brasil), Michael Owen (2001, Inglaterra), Ronaldinho (2005, Brasil), Lionel Messi (2009, Argentina), Cristiano Ronaldo (2013 y 2017, Portugal) y Karim Benzema (2022, Francia). Ninguno ganó el título planetario en la temporada siguiente.

    Ousmane Dembélé en la derrota de Francia ante España.

    Argentina “sufre” con el Ranking FIFA

    Otra estadística que sigue vigente tiene como protagonista a Argentina. La selección dirigida por Lionel Scaloni comenzó el Mundial como líder del Ranking FIFA. De esta forma, no pudo convertirse en la primera selección ubicada en ese lugar en conquistar la Copa del Mundo.

    La Albiceleste alcanzó la final, pero cayó ante España en el alargue. La tendencia se ha repetido con todas las selecciones que iniciaron un Mundial como líderes desde 1992, año en que empezó a calcularse el escalafón internacional.

    En esa línea, desde el Mundial de Estados Unidos 1994, las otras selecciones que llegaron primeras en la tabla y no pudieron plasmar eso en el certamen fueron: Alemania (cuartos de final en 1994), Brasil (finalista en Francia 1998, cuartos de final en Alemania 2006 y cuartos de final en Qatar 2022), Francia (fase de grupos en Corea y Japón 2002), España (fase de grupos en Brasil 2014) y Alemania (fase de grupos en Rusia 2018).

    De esta manera, el primer puesto en la clasificación mundial volvió a no traducirse en la conquista del torneo más importante del fútbol.

    El llanto de Lionel Messi tras perder la final del Mundial. Li Ming

    El DT extranjero

    Luis de la Fuente llevó a España al título del Mundial. Con ese dato se mantiene otra marca: todas las selecciones campeonas del mundo han sido dirigidas por entrenadores de su misma nacionalidad.

    En la historia de los Mundiales han existido varias campañas destacadas de técnicos extranjeros. El inglés George Raynor condujo a Suecia hasta la final de 1958 o el austríaco Ernst Happel, que llevó a Países Bajos al subcampeonato en 1978. Sin embargo, ninguno consiguió romper esa barrera.

    En esta ocasión las fichas estaban puestas en Thomas Tuchel y Carlo Ancelotti, técnicos de Inglaterra y Brasil, que son alemán e italiano, respectivamente. El cuadro de los Tres Leones se colgó la medalla de bronce. La Canarinha, en tanto, decepcionó al despedirse en octavos de final.

    Los técnicos campeones han sido: Alberto Supicci (1930, Uruguay), Vittorio Pozzo (1934 y 1938, Italia), Juan López (1950, Uruguay), Josef Herberger (1954, Alemania), Vicente Feola (1958, Brasil), Aymoré Moreira (1962, Brasil), Alf Ramsey (1966, Inglaterra), Mário Zagallo (1970, Brasil), Helmut Schön (1974, Alemania), César Luis Menotti (1978, Argentina), Enzo Bearzot (1982, Italia), Carlos Bilardo (1986, Argentina), Franz Beckenbauer (1990, Alemania), Carlos Alberto Parreira (1994, Brasil), Aimé Jacquet (1998, Francia), Luiz Felipe Scolari (2002, Brasil), Marcello Lippi (2006, Italia), Vicente del Bosque (2010, España), Joachim Löw (2014, Alemania), Didier Deschamps (2018, Francia), Lionel Scaloni (2022, Argentina) y Luis de la Fuente (2026, España).

    De La Fuente celebra el título de España.

    Con el triunfo sobre Argentina, España consiguió su segundo título mundial, 16 años después de la victoria en Sudáfrica 2010. Al mismo tiempo, el Mundial mantiene vigentes tres de las tendencias más conocidas de la historia del torneo.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialCopa del MundoNorteamérica 2026EspañaSelección de EspañaArgentinaSelección de ArgentinaRanking FIFABalón de OroOusmane DembéléFranciaSelección de FranciaLuis de la FuenteLionel Messi

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