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    Didier Deschamps revela el quiebre al interior del camarín de Francia: “Había un entorno irrespirable”

    El ahora extécnico de la selección gala dio a conocer cómo era el ambiente dentro del vestuario de Les Bleus y que lo llevó a poner fin a su proceso.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Didier Deschamps revela el quiebre al interior del camarín de Francia: “Había un entorno irrespirable”. Hu Xingyu

    Francia terminó su participación en el Mundial 2026 este sábado en la definición por el tercer lugar. El conjunto galo acabó siendo derrotado por 6-4 a manos de Inglaterra.

    Lo que llamó la atención de este duelo fue la manera con la que los galos enfrentaron la primera mitad. La falta de actitud competitiva les pasó la cuenta y quedaron 4-0 abajo tras los primeros 45 minutos.

    Después, tras la charla en el vestuario y los cambios implementados por el técnico Didier Deschamps, pudieron matizar el marcador en el que fue su último partido a cargo de la selección.

    Tras el partido, el campeón en Francia 1998 reveló que su salida responde a una decisión personal, motivada por el estado del camarín. “Esto tenía que terminar y no fue por mí”, señaló de entrada el DT.

    “Lo digo sinceramente: tomé esta decisión por el bien de la selección francesa. Había un entorno irrespirable en torno a mí y el grupo no se merecía eso. Desde que se anunció mi salida todo estuvo mejor”, reconoció.

    En cuanto al partido, comentó que “hubo reacción y lo hicimos bien en la segunda parte. Tuvimos dos ocasiones para empatar a 4-4, pero lamentablemente no las aprovechamos. No pude hacer lo necesario en la primera parte”, indicó.

    También se lamentó y se refirió a la caída ante España en la semifinal, aunque vio con buenos ojos el futuro de los galos: “La derrota duele. Teníamos ambición, pero perdimos nuestra oportunidad contra España. Sin embargo, no todo es malo. Tenemos un grupo con fútbol de calidad, con jugadores jóvenes que irán ascendiendo. Fue una gran experiencia con ellos (el plantel francés) durante ocho semanas”, cerró.

    Deschamps y Mbappé. Hu Xingyu

    La molestia de Rabiot y Mbappé

    Otro jugador que se mostró crítico por la derrota fue Adrien Rabiot. “Entramos a este partido de una manera vergonzosa”, dijo el jugador del Milán. “Hay mucha decepción tras la derrota contra España, pero había trabajo por hacer hasta el final y no podíamos permitirnos ese lujo de descuido”, señaló una de las figuras del plantel.

    “Hablamos en el descanso, nos dijimos que teníamos que demostrar orgullo, y la segunda parte fue mucho mejor, porque algunos comportamientos de la primera fueron inaceptables”, complementó.

    Kylian Mbappé, en tanto, también realizó una dura autocrítica por el desempeño de la selección francesa: “En la primera parte fuimos humanos. Estábamos completamente aturdidos, y ellos (los ingleses) nos despertaron”, comenzó señalando en M6, una vez finalizado el encuentro.

    También hizo un meaculpa por la derrota en el último duelo de Deschamps: “En la segunda parte, volvimos a ser jugadores de primer nivel. Es una lástima para el entrenador. La primera parte da la impresión de que lo decepcionamos. Queremos agradecerle, y este partido no empañará su legado”, cerró el delantero, que se elevó como el máximo goleador tanto de esta edición como de los Mundiales en general, luego de anotar un doblete. Está a la espera de lo que pueda hacer Lionel Messi en la final.

    “Ah, lo dije. Leo marca todo el tiempo, mañana marcará seguro. Solo estoy tratando de ayudar a mi equipo a marcar cada vez. Es seguro que cuando marcas tanto goles en la Copa del Mundo, te hace evolucionar en algunas esferas, pero aquí estoy. Me hubiera gustado no ser el máximo goleador de la historia y jugar mañana (domingo) el partido. Creo que es bueno para todo lo que es herencia y cuando paremos, pensar en que era uno de los mejores, pero hoy no es lo primero que se me pasa por la cabeza”, cerró.

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