Scaloni busca igualar la marca: la historia de Vittorio Pozzo, el único técnico bicampeón de la Copa del Mundo. Foto: FIFA

Lionel Scaloni está a un partido de alcanzar un registro que permanece vigente desde hace casi 90 años. El entrenador de Argentina puede convertirse en el segundo director técnico en conquistar dos Mundiales. El único antecedente corresponde al italiano Vittorio Pozzo, campeón en 1934 y 1938.

La Albiceleste llegó a la final después de vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales. Desde su llegada en 2018, el DT pujatense condujo al combinado transandino a la conquista de las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. Ahora tiene la oportunidad de sumar un segundo título planetario. Este domingo enfrentará a España, a las 15 horas.

La historia de Pozzo

Vittorio Giuseppe Luigi Pozzo nació el 2 de marzo de 1886 en Turín. Durante su juventud estudió idiomas y vivió en Francia, Suiza e Inglaterra. Como jugador actuó en el Grasshopper de Suiza y posteriormente participó en la fundación del Torino, club en el que permaneció por cinco temporadas hasta retirarse en 1911, con apenas 25 años.

Claro que no se alejó de la actividad. Inmediatamente continuó como entrenador del mismo equipo. Paralelamente trabajó para la fábrica de neumáticos Pirelli.

Como DT, Pozzo tuvo tres etapas al frente de la selección italiana. Primero en los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912. Ese ciclo terminó apenas fueron eliminados. Volvió a ocupar el puesto 12 años más tarde, nuevamente en los JJ.O0, ahora en París 1924. Tras esa experiencia trabajó como periodista en el diario La Stampa.

Su período definitivo, y por el cual es recordado, comenzó en diciembre de 1929. Al año siguiente, la selección italiana conquistó la Copa Internacional de Europa Central de 1930, torneo es considerado un antecedente directo a la creación de la Eurocopa.

La Azzurra se restó del Mundial de Uruguay producto de tensiones con la directiva FIFA y su presidente, Jules Rimet.

Esos conflictos se solucionaron con el nombramiento de Italia como sede del Mundial de 1934, torneo que fue el punto de inflexión de la carrera de Pozzo. Un certamen que se disputó en plena dictadura de Benito Mussolini, quien utilizó el fútbol como una herramienta de proyección al régimen fascista.

El plantel disputó el certamen bajo la presión del régimen. Italia logró el título en Roma tras vencer a Checoslovaquia por 2-1 en la final. El encuentro se resolvió en el alargue gracias a los goles de Raimundo Orsi y Angelo Schiavio.

Pozzo es levantado por sus jugadores. Foto: FIFA

El Mundial ha sido cuestionado por nueve décadas producto de las amenazas de Mussolini. “Señor Pozzo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar”, le advirtió el dictador al técnico. Una frase similar le dijo el presidente de la Federación, Giorgio Vaccaro: “Debemos ganar este campeonato a como dé lugar. Es una orden y no voy a consentir que me desobedezca”.

Al tanto del amedrentamiento, Pozzo le transmitió el mensaje a los jugadores. “No me importa cómo, pero hoy debmos ganar. Si perdemos, todos lo pasaremos muy mal”, dijo. Claro que antes de la definición derrotó con claridad por 7-1 a Estados Unidos, luego eliminó a España en dos partidos (1-1 y 1-0, en esa época si empataban había un segundo encuentro, solo en la final había prórroga) y venció 1-0 a Austria en semifinales.

Un año después del certamen planetario, Italia volvió a imponerse en la Copa Internacional de Europa Central y en 1936 sumó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín. Aquellos resultados consolidaron el proceso de Pozzo en la banca.

Para la defensa del título, en el Mundial de Francia 1938, el técnico convocó a apenas cuatro jugadores del equipo de 1934. El renovado combinado italiano le ganó 2-1 a Noruega, 3-1 a Francia y superó a Brasil por 2-1.

En la final enfrentó a Hungría en París y se impuso por 4-2. Los dobletes de Gino Colaussi y Silvio Piola convirtieron a Pozzo en el único entrenador que levantó dos veces la Copa del Mundo.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Pozzo siguió en su puesto. Se mantuvo hasta los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Tras aquel torneo se retiró con un registro de 63 victorias, 17 empates y 16 derrotas. Hasta hoy tiene el récord del mandato más largo de un DT de selección en Europa (19 años). Falleció el 21 de diciembre de 1968, a la edad de 82.

Si bien hay otro país bicampeón, ya que Brasil consiguió los títulos consecutivos en Suecia 1958 y Chile 1962, lo hizo con dos técnicos: Vicente Feola y Aymoré Moreira.