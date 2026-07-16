SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Scaloni busca igualar la marca: la historia de Vittorio Pozzo, el único técnico bicampeón de la Copa del Mundo

    El DT de Argentina puede convertirse en el segundo entrenador en conquistar dos Mundiales. Por 88 años la marca ha pertenecido exclusivamente al estratega de Italia en las ediciones de 1934 y 1938.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Scaloni busca igualar la marca: la historia de Vittorio Pozzo, el único técnico bicampeón de la Copa del Mundo. Foto: FIFA

    Lionel Scaloni está a un partido de alcanzar un registro que permanece vigente desde hace casi 90 años. El entrenador de Argentina puede convertirse en el segundo director técnico en conquistar dos Mundiales. El único antecedente corresponde al italiano Vittorio Pozzo, campeón en 1934 y 1938.

    La Albiceleste llegó a la final después de vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales. Desde su llegada en 2018, el DT pujatense condujo al combinado transandino a la conquista de las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. Ahora tiene la oportunidad de sumar un segundo título planetario. Este domingo enfrentará a España, a las 15 horas.

    La historia de Pozzo

    Vittorio Giuseppe Luigi Pozzo nació el 2 de marzo de 1886 en Turín. Durante su juventud estudió idiomas y vivió en Francia, Suiza e Inglaterra. Como jugador actuó en el Grasshopper de Suiza y posteriormente participó en la fundación del Torino, club en el que permaneció por cinco temporadas hasta retirarse en 1911, con apenas 25 años.

    Claro que no se alejó de la actividad. Inmediatamente continuó como entrenador del mismo equipo. Paralelamente trabajó para la fábrica de neumáticos Pirelli.

    Como DT, Pozzo tuvo tres etapas al frente de la selección italiana. Primero en los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912. Ese ciclo terminó apenas fueron eliminados. Volvió a ocupar el puesto 12 años más tarde, nuevamente en los JJ.O0, ahora en París 1924. Tras esa experiencia trabajó como periodista en el diario La Stampa.

    Su período definitivo, y por el cual es recordado, comenzó en diciembre de 1929. Al año siguiente, la selección italiana conquistó la Copa Internacional de Europa Central de 1930, torneo es considerado un antecedente directo a la creación de la Eurocopa.

    La Azzurra se restó del Mundial de Uruguay producto de tensiones con la directiva FIFA y su presidente, Jules Rimet.

    Esos conflictos se solucionaron con el nombramiento de Italia como sede del Mundial de 1934, torneo que fue el punto de inflexión de la carrera de Pozzo. Un certamen que se disputó en plena dictadura de Benito Mussolini, quien utilizó el fútbol como una herramienta de proyección al régimen fascista.

    El plantel disputó el certamen bajo la presión del régimen. Italia logró el título en Roma tras vencer a Checoslovaquia por 2-1 en la final. El encuentro se resolvió en el alargue gracias a los goles de Raimundo Orsi y Angelo Schiavio.

    Pozzo es levantado por sus jugadores. Foto: FIFA

    El Mundial ha sido cuestionado por nueve décadas producto de las amenazas de Mussolini. “Señor Pozzo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar”, le advirtió el dictador al técnico. Una frase similar le dijo el presidente de la Federación, Giorgio Vaccaro: “Debemos ganar este campeonato a como dé lugar. Es una orden y no voy a consentir que me desobedezca”.

    Al tanto del amedrentamiento, Pozzo le transmitió el mensaje a los jugadores. “No me importa cómo, pero hoy debmos ganar. Si perdemos, todos lo pasaremos muy mal”, dijo. Claro que antes de la definición derrotó con claridad por 7-1 a Estados Unidos, luego eliminó a España en dos partidos (1-1 y 1-0, en esa época si empataban había un segundo encuentro, solo en la final había prórroga) y venció 1-0 a Austria en semifinales.

    Un año después del certamen planetario, Italia volvió a imponerse en la Copa Internacional de Europa Central y en 1936 sumó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín. Aquellos resultados consolidaron el proceso de Pozzo en la banca.

    Para la defensa del título, en el Mundial de Francia 1938, el técnico convocó a apenas cuatro jugadores del equipo de 1934. El renovado combinado italiano le ganó 2-1 a Noruega, 3-1 a Francia y superó a Brasil por 2-1.

    En la final enfrentó a Hungría en París y se impuso por 4-2. Los dobletes de Gino Colaussi y Silvio Piola convirtieron a Pozzo en el único entrenador que levantó dos veces la Copa del Mundo.

    Durante la Segunda Guerra Mundial, Pozzo siguió en su puesto. Se mantuvo hasta los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Tras aquel torneo se retiró con un registro de 63 victorias, 17 empates y 16 derrotas. Hasta hoy tiene el récord del mandato más largo de un DT de selección en Europa (19 años). Falleció el 21 de diciembre de 1968, a la edad de 82.

    Si bien hay otro país bicampeón, ya que Brasil consiguió los títulos consecutivos en Suecia 1958 y Chile 1962, lo hizo con dos técnicos: Vicente Feola y Aymoré Moreira.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialCopa del MundoNorteamérica 2026ItaliaSelección de ItaliaArgentinaSelección de ArgentinaLionel ScaloniMundial 1934Italia 1934Mundial 1938Francia 1938Benito Mussolini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones

    La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario

    Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

    Sistema frontal: Senapred informa que hay nueve damnificados y 160 mil personas sin suministro eléctrico

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    Lo más leído

    1.
    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    2.
    La defensa de Thomas Tuchel tras la increíble derrota ante Argentina: “Es fácil decir que el entrenador se equivocó”

    La defensa de Thomas Tuchel tras la increíble derrota ante Argentina: “Es fácil decir que el entrenador se equivocó”

    3.
    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    4.
    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    5.
    Remontada histórica: una heroica Argentina vence a Inglaterra en el epílogo y jugará la final del Mundial con España

    Remontada histórica: una heroica Argentina vence a Inglaterra en el epílogo y jugará la final del Mundial con España

    6.
    La advertencia de Scaloni a España tras el paso de Argentina a la final del Mundial: “No es arrogancia, pero somos únicos”

    La advertencia de Scaloni a España tras el paso de Argentina a la final del Mundial: “No es arrogancia, pero somos únicos”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este jueves 16 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 16 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones
    Chile

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones

    La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario

    Sistema frontal: Senapred informa que hay nueve damnificados y 160 mil personas sin suministro eléctrico

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile
    Negocios

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile

    Con megarreforma aprobada, a Hacienda le faltan unos US$13 mil millones entre 2027 y 2030 para cumplir meta de déficit fiscal

    China redibuja el mapa automotriz global: ya produce uno de cada tres vehículos en el mundo

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile
    Tendencias

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Adolescentes de entornos desfavorecidos son más vulnerables al uso problemático de redes sociales, según un estudio

    “Qué papelón, Tuchel”: prensa europea carga contra el técnico de Inglaterra tras la sufrida eliminación del Mundial
    El Deportivo

    “Qué papelón, Tuchel”: prensa europea carga contra el técnico de Inglaterra tras la sufrida eliminación del Mundial

    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    Con Zidane a una firma: Francia inicia su proceso de reconstrucción tras despedirse del Mundial 2026

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero
    Cultura y entretención

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa
    Mundo

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

    Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

    Nueva Zelanda advierte riesgo de tsunami tras sismo de 5.9 al sur del país

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?
    Paula

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia