SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

    El gobierno de Estados Unidos consolidó aranceles del 25% para las exportaciones brasileñas, acusando una supuesta obstinación de Lula y su gabinete al momento de negociar.

    Por 
    Europa Press

    El senador y precandidato a las elecciones generales de Brasil, Flávio Bolsonaro, ha asegurado que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva “no tiene condiciones” para ejercer como tal, después de que el Gobierno de Estados Unidos le acusara de no haber negociado “de buena fe” los aranceles del 25% que Washington ha decidido finalmente aplicar a las exportaciones brasileñas.

    Lula ya no tiene condiciones para ser el presidente de Brasil. Estamos en un avión sin piloto”, ha dicho el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro en redes sociales, aludiendo a los reproches del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para justificar este aumento de las tasas a los productos brasileños.

    Flávio se ha referido a Lula da Silva como “el Biden brasileño”, en referencia al expresidente estadounidense Joe Biden, y le ha definido como un “gruñón, irresponsable”, que “se ha convertido en un peligro” para el país.

    “Quien mira a Lula no ve futuro. Ve pasado, atraso, incertidumbre, desconfianza, corrupción, incompetencia, venganza ¡Basta! Brasil tiene futuro, ¡pero no tiene más tiempo que perder!”, ha expresado el aún precandidato a las elecciones de octubre.

    En las últimas horas, Rubio ha declarado que el motivo del Gobierno de Estados Unidos para imponer estas tasas del 25% a las exportaciones brasileñas es la supuesta obstinación del presidente Lula y su gabinete a negociar.

    “Que no haya confusión sobre el porqué: el presidente Lula y su gobierno no han negociado con Estados Unidos de buena fe. Sus políticas económicas son malas para los estadounidenses y malas para los brasileños”, ha afirmado Rubio, quien ha acusado al mandatario de haber puesto su ego por delante a llegar a un acuerdo.

    Por su parte, el Gobierno brasileño ha aseverado que “no existe justificación alguna” para que Washington decida imponer estas medidas “unilaterales”, que además no cuentan con el respaldo de “las normas multilaterales de comercio”.

    Lee también:

    Más sobre:BrasilEstados UnidosLulaLuiz Inácio Lula da SilvaFlávio Bolsonaro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones

    La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario

    Sistema frontal: Senapred informa que hay nueve damnificados y 160 mil personas sin suministro eléctrico

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    Nueva Zelanda advierte riesgo de tsunami tras sismo de 5.9 al sur del país

    Lo más leído

    1.
    Nueva Zelanda advierte riesgo de tsunami tras sismo de 5.9 al sur del país

    Nueva Zelanda advierte riesgo de tsunami tras sismo de 5.9 al sur del país

    2.
    Estados Unidos reclama la liberación de un sismólogo nuclear estadounidense detenido en China

    Estados Unidos reclama la liberación de un sismólogo nuclear estadounidense detenido en China

    3.
    Presidente de Lituania asegura que Rusia prepara ataques contra infraestructura en Polonia y países bálticos

    Presidente de Lituania asegura que Rusia prepara ataques contra infraestructura en Polonia y países bálticos

    4.
    EE.UU. anuncia aranceles del 25% a importaciones brasileñas tras acusar a Lula de no negociar “de buena fe”

    EE.UU. anuncia aranceles del 25% a importaciones brasileñas tras acusar a Lula de no negociar “de buena fe”

    5.
    Exmandatario peruano Alejandro Toledo busca salir de prisión: solicita gracia presidencial por su edad y estado de salud

    Exmandatario peruano Alejandro Toledo busca salir de prisión: solicita gracia presidencial por su edad y estado de salud

    6.
    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este jueves 16 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 16 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones
    Chile

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones

    La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario

    Sistema frontal: Senapred informa que hay nueve damnificados y 160 mil personas sin suministro eléctrico

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile
    Negocios

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile

    Con megarreforma aprobada, a Hacienda le faltan unos US$13 mil millones entre 2027 y 2030 para cumplir meta de déficit fiscal

    China redibuja el mapa automotriz global: ya produce uno de cada tres vehículos en el mundo

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile
    Tendencias

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Adolescentes de entornos desfavorecidos son más vulnerables al uso problemático de redes sociales, según un estudio

    “Qué papelón, Tuchel”: prensa europea carga contra el técnico de Inglaterra tras la sufrida eliminación del Mundial
    El Deportivo

    “Qué papelón, Tuchel”: prensa europea carga contra el técnico de Inglaterra tras la sufrida eliminación del Mundial

    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    Con Zidane a una firma: Francia inicia su proceso de reconstrucción tras despedirse del Mundial 2026

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero
    Cultura y entretención

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa
    Mundo

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

    Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

    Nueva Zelanda advierte riesgo de tsunami tras sismo de 5.9 al sur del país

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?
    Paula

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia