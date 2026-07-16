Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

El senador y precandidato a las elecciones generales de Brasil, Flávio Bolsonaro, ha asegurado que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva “no tiene condiciones” para ejercer como tal, después de que el Gobierno de Estados Unidos le acusara de no haber negociado “de buena fe” los aranceles del 25% que Washington ha decidido finalmente aplicar a las exportaciones brasileñas.

“Lula ya no tiene condiciones para ser el presidente de Brasil. Estamos en un avión sin piloto”, ha dicho el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro en redes sociales, aludiendo a los reproches del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para justificar este aumento de las tasas a los productos brasileños.

Flávio se ha referido a Lula da Silva como “el Biden brasileño”, en referencia al expresidente estadounidense Joe Biden, y le ha definido como un “gruñón, irresponsable”, que “se ha convertido en un peligro” para el país.

“Quien mira a Lula no ve futuro. Ve pasado, atraso, incertidumbre, desconfianza, corrupción, incompetencia, venganza ¡Basta! Brasil tiene futuro, ¡pero no tiene más tiempo que perder!”, ha expresado el aún precandidato a las elecciones de octubre.

En las últimas horas, Rubio ha declarado que el motivo del Gobierno de Estados Unidos para imponer estas tasas del 25% a las exportaciones brasileñas es la supuesta obstinación del presidente Lula y su gabinete a negociar.

“Que no haya confusión sobre el porqué: el presidente Lula y su gobierno no han negociado con Estados Unidos de buena fe. Sus políticas económicas son malas para los estadounidenses y malas para los brasileños”, ha afirmado Rubio, quien ha acusado al mandatario de haber puesto su ego por delante a llegar a un acuerdo.

Por su parte, el Gobierno brasileño ha aseverado que “no existe justificación alguna” para que Washington decida imponer estas medidas “unilaterales”, que además no cuentan con el respaldo de “las normas multilaterales de comercio”.