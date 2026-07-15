Presidente de Lituania asegura que Rusia prepara ataques contra infraestructura en Polonia y países bálticos

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha asegurado este miércoles que Rusia prepara ataques contra infraestructuras en Polonia y países bálticos, aludiendo a la información que ha dicho tener procedente de los servicios de Inteligencia.

En una entrevista con la agencia BNS, el líder lituano ha apuntado que la información de Inteligencia indica que Rusia estaría planeando ataques selectivos contra infraestructuras críticas en Polonia o en los Estados bálticos.

“Hemos recibido ese tipo de señales por parte de nuestros servicios de Inteligencia. No señalan un lugar ni un momento concretos porque eso, sencillamente, es imposible de determinar. Es posible que la otra parte ni siquiera haya completado su proceso de planificación, y que nosotros solo conozcamos la existencia de esa planificación o el objetivo que persigue”, ha afirmado.

En todo caso, Nauseda ha apuntado que se refiere a “operaciones cinéticas, no de gran escala, sino selectivas”, añadiendo que con toda probabilidad estas acciones “estarán dirigidas contra infraestructuras críticas”.

El dirigente báltico ha recalcado en todo caso que Vilna se está preparando para una amplia gama de posibles ataques que podrían perturbar el funcionamiento de infraestructuras clave. “Cualquier cosa que pueda impedir el funcionamiento de estas instalaciones es importante, ya que no solo son importantes en sí mismas, sino también porque garantizan el funcionamiento de todo el sistema, en particular nuestra sincronización con la red eléctrica de Europa continental”, ha agregado.

Este tipo de mensajes de aviso se han lanzado desde distintos países europeos y en los últimos años Polonia ha atribuido incidentes y sabotajes como el que afectó a su red ferroviaria a finales de 2025. Entonces el primer ministro, Donald Tusk, aseguró que Rusia había “cruzado cierta línea” con estas acciones y se refirió a los incidentes como “terrorismo de Estado”.