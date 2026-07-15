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    Petróleo vuelve a subir tras bloqueo naval y nueva ronda de ataques de EE.UU. contra Irán

    Washington reimpuso el bloqueo naval a los puertos iraníes cerca del estrecho de Ormuz, mientras el Comando Central de EE.UU. reportó una operación de siete horas contra activos militares iraníes

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué es dónde está y por qué es importante el Estrecho de Ormuz -

    Los precios del petróleo subían este miércoles en una jornada de operaciones volátiles, luego de que fuerzas de Estados Unidos ejecutaran una nueva ronda de ataques contra Teherán y Washington reinstalara su bloqueo naval a los puertos iraníes cercanos al estrecho de Ormuz.

    Los futuros del WTI para entrega en agosto subían 0,95% y recuperaban una vez más la barrera de los US$ 80, mientras que en Londres el crudo Brent de referencia para Chile anotaban un alza más moderada (8,0,23%) a US$ 85,36 por barril).

    El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó la tarde del martes, hora de Washington, que había ejecutado una nueva oleada de ataques contra Irán, en una operación de siete horas que apuntó a decenas de activos militares cerca del estrecho de Ormuz y a lo largo de la costa iraní.

    Los ataques, que involucraron aviones de combate, drones y buques de guerra, golpearon instalaciones de misiles y drones, activos navales y sistemas de defensa costera, con el objetivo de seguir reduciendo la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo comercial, según Centcom.

    La operación comenzó luego de que fuerzas estadounidenses reanudaran, más temprano ese mismo día, un bloqueo naval a las embarcaciones que se dirigen hacia o desde puertos iraníes.

    En una declaración posterior en redes sociales, el comandante de Centcom, Brad Cooper, afirmó que Irán había atacado “intencionalmente” a civiles y había golpeado siete buques comerciales durante la semana previa, dejando un saldo de aproximadamente una docena de tripulantes muertos, desaparecidos o heridos.

    Más sobre:PetróleoEstrecho de Ormuz

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