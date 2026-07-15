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    Rajoy acusa al Gobierno español de “distraer la atención” con sus palabras sobre la selección francesa: “Ellos no piden perdón”

    El expresidente español publicó una nueva columna en la que no pide disculpas por sus dichos sobre el plantel francés.

    Por 
    Europa Press
    El expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en Bruselas. Foto: Europa Press/Archivo PABLO GARRIGOS

    El expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha criticado al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez por “distraer la atención” con sus palabras sobre la selección francesa y ha cargado contra las “autoridades” que prefieren “chivarse a un ministro extranjero” o “hacer una reverencia a un primer ministro” para generar “ruido”.

    En un nuevo artículo publicado en el El Debate, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, tras la victoria de España sobre Francia que la clasifica para la final de Mundial, Rajoy ha lamentado que se hayan dedicado “tantos esfuerzos” a “glosar” sus “virtudes” en vez de a “otras cuestiones” que “importan a los españoles” y “están en la mente de todos”.

    “Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros”, aseveró al final de la columna refiriéndose al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien se disculpó ante las autoridades francesas en París.

    El dirigente del Partido Popular (PP) ha apelado al “buen humor” y ha agradecido a quienes continúan leyendo sus escritos y saludándole “por la calle”, “sobre todo ayer y hoy”, en las primeras declaraciones del expresidente tras la polémica generada por afirmar que en la Selección francesa “no juegan franceses”.

    Unas palabras que desataron distintas críticas de líderes políticos franceses, desde Marine Le Pen hasta el Gobierno francés, tildando su afirmación de “racista” e “inaceptable”.

    Las críticas de Rajoy llegan después del encuentro entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, este martes con motivo de la Fiesta Nacional de Francia, y tras la misiva del titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a su homólogo en Francia para transmitirle que la columna de Rajoy no refleja “el sentir mayoritario de los españoles”.

    Además, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha reprochado este martes al expresidente que no se haya disculpado por sus palabras.

    Más sobre:EspañaRajoyFranciaSelección francesaPedro SánchezMundo

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