Cortes y desvíos en Valparaíso por cuenta pública del Congreso Nacional: revisa las calles afectadas

Durante la mañana de este miércoles 15 de julio se llevará a cabo la cuenta pública del Congreso Nacional, razón por la cual se han dispuesto una serie de interrupciones y desvíos de tránsito.

Según fue dado a conocer por Carabineros, las interrupciones de tránsito se extenderán desde las 7:00 de la mañana hasta las 15:00 horas.

Los cortes afectan a:

Av. Pedro Montt en ambos sentidos entre Calle Morris y Av. Argentina

Calle Rawson/Almirante Barroso entre Av. Pedro Montt e Independencia

Calle 12 de Febrero entre Av. Pedro Montt y Calle Chacabuco

Calle Juana Ross entre Av. Argentina y Calle Independencia

Calle Victoria entre Rancagua y Morris

Restricción de tránsito peatonal en la Plaza O’Higgins

Junto con esto, también se implementó un cambio de dirección en calle Rawson entre Av. Pedro Montt y Calle Chacabuco, con el objetivo de que los buses que salen desde el terminal Rodoviario lo hagan por calle Chacabuco.

Desde transporte informa Valparaíso, detallaron que Av. Argentina se mantendrá habilitada en todo momento, pero principalmente en el horario de ingreso a clases. Junto con esto, la feria que se ubica en el bandejón central fue suspendida.