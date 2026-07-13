SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Desalojo de “Fuerza Guerrera”: autoridades alistan demolición de estructura sólida de megatoma de San Antonio

    Hasta ahora se han despejado poco más de 10 de las 40 hectáreas por parte de la Delegación Presidencial de Valparaíso. El 20 de julio comenzará la expulsión del tercer polígono, lo que involucra 490 viviendas, muchas de ellas hechas de ladrillo. En total van 276 techos retirados.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El desalojo de la mega toma de San Antonio. Foto: Juan González San Martin/Aton Chile Juan Gonzalez San Martin/Aton Chile

    Para el lunes 20 de julio quedó pendiente reanudar el desalojo de la megatoma de San Antonio. Una de las últimas fases no estará exenta de dificultades, pues ahora el proceso -a cargo de la Delegación Presidencial de Valparaíso- se encargará de remover las viviendas de ladrillo, lo que implica mayores complejidades y también más resistencia por parte de quienes se tomaron el terreno.

    No ha sido fácil la tarea para desalojar uno de los mayores asentamientos ilegales del país, que además tiene un carácter simbólico luego de que el gobierno del expresidente Gabriel Boric decidiera expropiar parte del terreno que pertenece a una inmobiliaria para entregárselo a quienes exigen una solución habitacional. Esto tras un fallido proceso de negociación con los dueños del terreno, con quienes nunca hubo acuerdo en el precio.

    La administración anterior quería usar una figura de cooperativas (agrupaciones de pobladores organizadas para adquirir los terrenos) y a partir de ahí ejemplificar que una salida consensuada era posible. Pero nada de eso se logró.

    En total son 40 hectáreas las que se deben desalojar y en la Delegación Presidencial hacen un balance positivo, pues se han logrado desalojar 10,6 de ellas y quedan 20 días para el plazo que se autoimpusieron. La tercera fase involucra desalojar un polígono con 490 viviendas, para lo que se ha dispuesto maquinaria especializada.

    Prensa Delegación Presidencial de Valparaíso

    En total ya se han desocupado 340 sitios, con un total de 276 viviendas -o “techos”, como se les llama en jerga técnica-, lo que ha involucrado el desalojo hasta ahora de dos polígonos, en dos etapas. Las 40 hectáreas de la toma comprenden 1.225 sitios y 853 techos.

    El último desalojo que se hizo fue en el lote 1A-2, de 400.952 metros cuadrados, en el sector llamado Cerro Centinela. A las autoridades regionales les correspondió desalojar al temido comité de vivienda “Fuerza Guerrera”, lo que involucró un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de un trabajo de inteligencia en el que se detectó que en ese comité existía el posible delito de narcotráfico.

    Toma de San Antonio

    “Fuerza Guerrera” comprende ocho hectáreas e involucró mayor atención de las autoridades. Quienes conocen del trabajo de la Delegación Presidencial dicen que la zona ya está mayormente desalojada, pero todavía queda un sector de “Fuerza Guerrera”, el cual se desalojará completamente a partir del lunes 20. Ahí intervendrán 150 efectivos policiales en terreno para sacar los 110 techos que todavía quedan. En total, “Fuerza Guerrera” comprendía 342 viviendas.

    El propio ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, dijo que había “cuatro o cinco grupos narco dentro”, y que la primera etapa del desalojo había terminado con “heridos a bala por los delincuentes que tenían controlados varios sectores de la toma”.

    Dado lo anterior, el operativo ha involucrado el uso de drones y helicópteros para tantear el terreno y prevenir cualquier foco de violencia, así como también identificar menores de edad y mascotas que pudieran verse dañados por los desalojos. Esto, dado que -como es habitual en procesos de estas características- la gente que vive en el sector tiende a presentar resistencia y ataca a los encargados del desalojo. De hecho, se han producido algunos incendios al interior que han complicado la operación.

    Otros vehículos que se han usado son las tanquetas blindadas, como las que están presentes en La Araucanía y que sirven para movilizar a los efectivos.

    El delegado presidencial, Manuel Millones, sostiene que “por cierto que todas las medidas de seguridad se justifican, por lo ocurrido a comienzos de año con la balacera desde un sector de la toma a Carabineros y que dejó dos efectivos heridos de bala. En razón de lo mismo, hemos adoptado varias medidas preventivas y de análisis de inteligencia para una buena toma de decisiones”.

    La Delegación Presidencial es asistida por Carabineros y además cuenta con el apoyo de otras entidades que resguardan el debido proceso, como la Defensoría de la Niñez, en el caso de los menores que estaban en la toma, así como también el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

    Un factor que ha retrasado en algo el proceso es la cuenta pública del Congreso que se realizará este miércoles 15 de julio, dado que se anticipa que Carabineros priorizará resguardar ese evento antes que la toma.

    De todos modos, Millones señala que “el desalojo de las 40 hectáreas ordenado por la Corte de Apelaciones se ha llevado a efecto sin mayor contratiempo, y esto es gracias al trabajo previo que realizamos y en donde se tuvo una avanzada social y la disposición de albergues, y también una coordinación con la municipalidad y todos los servicios públicos con competencia. No obstante, hay que señalar que el apoyo más valioso ha sido el de Carabineros”.

    Durante el desalojo hubo incidentes con los habitantes que aún están viviendo en la toma. Por ejemplo, el pasado 30 de junio, cuando partió la segunda etapa, hubo dos detenidos por hechos de violencia. Algunos de los involucrados tienen antecedentes policiales.

    Mientras se hace el desalojo, las autoridades de Desarrollo Social dispusieron albergues para acoger a las personas, mientras que desde el Minvu ofrecen asistencia.

    Más sobre:MegatomaToma de terrenosSan AntonioDelegación Presidencial de Valparaíso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales

    Senador Celis (PPD) apunta a quiebre de confianza tras caída de acuerdo: “Yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”

    Un niño fallecido y una menor desaparecida: lo que se sabe del trágico incendio que afectó 12 viviendas en Colina

    El petróleo registra fuerte alza tras ataques cruzados entre EE.UU. e Irán por el control del Estrecho de Ormuz

    Irán califica como “guerra psicológica” las denuncias de Trump sobre un supuesto plan de Teherán para asesinarlo

    Menores que cometen delitos graves: Fiscalía apunta a “fortalecer el sistema de justicia penal especializado” y no juzgarlos como adultos

    Lo más leído

    1.
    “Las 40 horas están en peligro”: exministras Vallejo y Jara alertan por eventual cambio a jornada de hasta 52 horas

    “Las 40 horas están en peligro”: exministras Vallejo y Jara alertan por eventual cambio a jornada de hasta 52 horas

    2.
    Cadem: 50% está en desacuerdo con la megarreforma y 56% rechaza la reducción gradual del impuesto a las empresas

    Cadem: 50% está en desacuerdo con la megarreforma y 56% rechaza la reducción gradual del impuesto a las empresas

    3.
    Discípula de Silva Bascuñán, con pasado DC y de larga trayectoria académica: quién es María Pía Silva, la nueva presidenta del TC

    Discípula de Silva Bascuñán, con pasado DC y de larga trayectoria académica: quién es María Pía Silva, la nueva presidenta del TC

    4.
    Armada confirma que funcionario naval fuera de servicio estuvo involucrado en fatal accidente en Viña del Mar

    Armada confirma que funcionario naval fuera de servicio estuvo involucrado en fatal accidente en Viña del Mar

    5.
    Gobierno reporta 1.174 extranjeros expulsados tras séptimo vuelo de repatriación

    Gobierno reporta 1.174 extranjeros expulsados tras séptimo vuelo de repatriación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 13 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este lunes 13 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, lunes 13 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 13 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Senador Celis (PPD) apunta a quiebre de confianza tras caída de acuerdo: “Yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”
    Chile

    Senador Celis (PPD) apunta a quiebre de confianza tras caída de acuerdo: “Yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”

    Un niño fallecido y una menor desaparecida: lo que se sabe del trágico incendio que afectó 12 viviendas en Colina

    Menores que cometen delitos graves: Fiscalía apunta a “fortalecer el sistema de justicia penal especializado” y no juzgarlos como adultos

    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales
    Negocios

    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales

    El petróleo registra fuerte alza tras ataques cruzados entre EE.UU. e Irán por el control del Estrecho de Ormuz

    Barómetro Unab: economía chilena se deteriora por segundo mes consecutivo, pero modera su caída

    Con nubes y máximas de hasta alrededor de 23°C: el tiempo en Santiago este lunes 13 de julio, según el pronóstico
    Tendencias

    Con nubes y máximas de hasta alrededor de 23°C: el tiempo en Santiago este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    “Respeten los rangos”: en Argentina calientan las semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026
    El Deportivo

    “Respeten los rangos”: en Argentina calientan las semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026

    Crisis del tenis: Mineduc exige antecedentes del título de Kegevic y señala que carrera de Marín “no está en los registros”

    ¿Josep Guardiola a la selección de Italia? La ofensiva que prepara Paolo Maldini para convencer al catalán

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo
    Tecnología

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    A la edad de 78 años fallece el actor Sam Neill, recordado por su rol como Alan Grant en Jurassic Park
    Cultura y entretención

    A la edad de 78 años fallece el actor Sam Neill, recordado por su rol como Alan Grant en Jurassic Park

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    Datos muestran que Europa registró 10.000 muertes adicionales durante la ola de calor de finales de junio
    Mundo

    Datos muestran que Europa registró 10.000 muertes adicionales durante la ola de calor de finales de junio

    Irán califica como “guerra psicológica” las denuncias de Trump sobre un supuesto plan de Teherán para asesinarlo

    China pide llegar a un acuerdo para el “restablecimiento cuanto antes” del “paso seguro” por Ormuz

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo