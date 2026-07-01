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    Parte la segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio: Van 2,5 hectáreas y 100 viviendas

    El proceso -del que ya hay avance de un 60%- contempla la desocupación de un total de 5,4 hectáreas y 156 techos. La jornada terminó con dos detenidos y hechos leves de violencia.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Retoman desalojo de megatoma en la ciudad de San Antonio. Foto: Juan González San Martin/Aton Chile Juan Gonzalez San Martin/Aton Chile

    Fue a las 8 de la mañana de este martes que comenzó el desalojo de la megatoma de San Antonio en la Región de Valparaíso. Tal y como estaba programado, tanto Carabineros como el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, dieron curso al proceso que se espera culmine el viernes.

    La megatoma en Valparaíso es una de las más grandes a nivel nacional. Durante el gobierno de Gabriel Boric generó polémica por la intención del Ejecutivo de expropiar parte del terreno de los dueños, mientras que la zona restante deberá ser desalojada.

    El objetivo es lograr desocupar esta semana un total de 5,3 hectáreas y de acuerdo al último balance del Ejecutivo -de las 18:50 horas- hasta ese momento iban 2,5 hectáreas y 100 viviendas desalojadas, es decir un 60% de avance en el proceso. El objetivo final considera el retiro de 156 techos de 115 familias, lo que comprende en esta segunda etapa un total de 40 hectáreas.

    Retoman desalojo de megatoma en la ciudad de San Antonio. Foto: Juan Gonzaáez San Martin/Aton Chile Juan Gonzalez San Martin/Aton Chile

    La jornada no estuvo exenta de complicaciones, pues hasta el cierre de esta edición se registraban dos detenidos que opusieron resistencia al procedimiento. De hecho, los desalojos suelen ser acompañados con Carabineros que resguarda ante eventuales reacciones violentas de los habitantes.

    Cerca de las 12 horas la jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vásquez, decía que “solamente tenemos un procedimiento de una persona que fue conducida a una unidad policial, un varón con antecedentes policiales, pero nada vigente. No quería desalojar su vivienda, que iba a ser demolida, sus pertenencias, por lo tanto, hubo ahí una oposición a las órdenes de carabineros y sobre todo a su propia seguridad”.

    Se espera que este miércoles continúen los trabajos de desalojo. El delegado Millones recalcó que “tenemos un cronograma establecido que vamos a respetar. La próxima semana continuaremos con otro polígono, incluso si terminamos antes de lo previsto, ya que esperamos realizar los trabajos con luz de día”.

    Prensa Delegación Presidencial de Valparaíso

    La toma de San Antonio ha sido un desafío para el gobierno del Presidente José Antonio Kast, que a través de su ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ha enfatizado su oposición a la ocupación ilegal.

    En esa línea, Poduje ha cuestionado la gestión de la administración pasada del exministro Carlos Montes, que anunció la expropiación del terreno. Durante el fin de semana, además, el ministro de Vivienda criticó el alto estándar de algunas viviendas construidas en la toma. “Eso no es pobreza, es frescura”, dijo.

    El proceso de ayer estuvo acompañado por la Defensoría de la Niñez para el resguardo de los menores que estaban en la toma, así como también el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Desarrollo Social, Salud, Educación, Junji y la Junaeb.

    Las autoridades a cargo habían avanzado cortando el suministro eléctrico en la zona, mientras que también dejaron personas de resguardo nocturno para continuar con el trabajo este miércoles. Además, se dispuso de albergues para las familias que fueron desalojadas.

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Durante la jornada de este martes el ministro también acusó la existencia de narcotráfico en la toma. Dijo en Emol TV que había “cuatro o cinco grupos narco dentro” y que la primera etapa del desalojo había terminado con “heridos a bala por los delincuentes que tenían controlados varios sectores de la toma”. Además, la empresa propietaria de los terrenos también ha presionado con acciones judiciales para que se provoque el desalojo.

    El desalojo de ayer correspondió al Lote 1A-2 de las 5,4 hectáreas que comprenden dos campamentos: Fuerza Guerrera y Aguas Saladas, ambos ubicados en el Cerro Centinela, con un total de 156 techos.

    La subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, dijo que “las personas que están siendo desalojadas de la toma del Cerro Centinela, y que estén constituidas en un comité, se les va a mantener la prelación del comité donde estén, es decir, no habrá preferencia por venir de esta toma. En Valparaíso y en todo Chile, los subsidios se entregan en el orden de prelación ya establecido. Tal como ha dicho el ministro Iván Poduje, aquí nadie se salta la fila”.

    Según datos del Minvu, la toma en Cerro Centinela comprende una superficie de cinco campamentos repartidos en 215 hectáreas. El catastro muestra que la población que vive ahí aumentó un 44% durante el 2025. De ellos el 59% son extranjeros (24% irregulares y 35% regulares). El 30% son niños, niñas y adolescentes.

    En enero de este año comenzó la primera etapa del desalojo en San Antonio. En esa oportunidad se registraron balazos, bombas molotov y también barricadas los que terminaron el primer día con un total de 3 detenidos.

    Más sobre:MegatomaSan Antonio

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