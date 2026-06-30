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    Balance de primer día de la segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio: avance de una hectárea y una persona detenida

    "A este ritmo vamos a terminar antes. Sin embargo como hay casos particulares, como este caso de dos familias con niños que están esperando redes de apoyo que ya lo encontraron, vamos a concluir el periodo el día viernes como lo habíamos programado", detalló el delegado Manuel Millones.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    San Antonio, 30 de junio 2026. Retoman desalojo de megatoma en la ciudad de San Antonio. Juan Gonzalez San Martin/Aton Chile Juan Gonzalez San Martin/Aton Chile

    La tarde de este martes las autoridades entregaron un balance del primer día de la segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio.

    El operativo encabezado por Carabineros, funcionarios del municipio y representantes del Ejecutivo inició alrededor de las 8 de la mañana y espera lograr durante esta semana el despeje de 5,3 hectáreas. Aquello considera el retiro de 156 techos y de 115 familias.

    El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, detalló que hasta la tarde del martes habían avanzado en un total de 30 techos, equivalentes a una hectárea.

    Carabineros de Chile

    Este fin de semana hubo vehículos del propietario facilitando el traslado de enseres. Hemos visto algunos casos, en particular de algunos niños, se ha dado la alternativa que esas dos viviendas se desalojen el último día, para que esas familias ya encuentren redes de apoyo. Se ha dispuesto un vehículo para que trasladen sus enseres y ayuden también a desarmar sus viviendas”, detalló el delegado presidencial.

    Las autoridades tenían la expectativa que los trabajos se desarrollaran con tranquilidad a diferencia de la primera etapa de enero de este año. Aunque en general consideraron que esto ocurrió de esta forma, las autoridades informaron la detención de un sujeto durante las labores de desocupación.

    Solamente tenemos un procedimiento de una persona que fue conducida a una unidad policial, un varón con antecedentes policiales, pero nada vigente. No quería desalojar su vivienda, que iba a ser demolida, sus pertenencias, por lo tanto, hubo ahí una oposición a las órdenes de carabineros y sobre todo a su propia seguridad”, explicó la jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, la general Patricia Vásquez.

    Prensa Delegación Presidencial de Valparaíso

    Según el balance por parte de Vásquez, respecto a este primer polígono ya habría aproximadamente una hectárea de la cual podrían comenzar a retirar los escombros producidos en los trabajos.

    “Al ritmo que vamos y en reunión que tuvimos con la delegación presidencial, pensamos que el día viernes podríamos tener la meta establecida para el comienzo de la segunda etapa del desalojo del cerro Centinela”, detalló.

    Los trabajos se retomarán el miércoles desde las 8 de la mañana. A pesar del avance más rápido de lo esperado según las autoridades, no se acelerará el proceso.

    San Antonio, 30 de junio 2026. Retoman desalojo de megatoma en la ciudad de San Antonio. Juan Gonzalez San Martin/Aton Chile Juan Gonzalez San Martin/Aton Chile

    Nosotros tenemos un cronograma establecido que vamos a respetar, que la próxima semana se continúa con otro polígono ahora aunque termináramos tempranamente, que esperamos trabajar con luz de día”, explicó Millones.

    A lo que añadió: “Queda resguardo policial. Además, hemos tenido la colaboración de los dirigentes, que es muy importante destacar, hemos tenido la plena colaboración de todos los dirigentes de este sector que están agrupados”.

    Más sobre:San AntonioMegatoma de San AntonioManuel MillonesCarabinerosDesalojo

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