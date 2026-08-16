La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso se refirió a los planteamientos realizados desde Mendoza respecto del funcionamiento del Paso Internacional Cristo Redentor, luego de que el gobernador Alfredo Cornejo propusiera cambios al sistema utilizado para mantener despejado el corredor durante los temporales.

Desde Mendoza se ha planteado que Argentina y Chile realicen una licitación internacional conjunta para contratar a una empresa especializada en el despeje de la ruta. La propuesta surgió luego de que el paso permaneciera cerrado por más de 30 días debido a intensas nevadas y condiciones meteorológicas adversas en alta montaña.

En ese contexto, la Delegación informó que los días 7 y 8 de septiembre se realizará un encuentro binacional en Buenos Aires, instancia en la que se abordarán materias propias del comité, las problemáticas relacionadas con el paso Cristo Redentor y la reciprocidad en las condiciones de ambos complejos fronterizos.

Respecto de los planteamientos de Cornejo para que la gobernación de Mendoza tenga mayores competencias y facultades en las decisiones sobre el paso fronterizo, el organismo señaló que se trata de una materia de política interna de Argentina, sobre la cual no corresponde pronunciarse.

Delegación de Valparaíso aborda propuesta por Cristo Redentor y apunta a cita binacional de septiembre

En cuanto a la posibilidad de contar con un modelo de concesión binacional de la ruta internacional entre ambos pasos, la Delegación indicó que se trata de un asunto que debe ser discutido en esferas nacionales entre ambos gobiernos, considerando su posible implementación y eficacia.

El organismo también destacó el trabajo de los funcionarios de Vialidad, calificando a la unidad como altamente competente y especializada en el mantenimiento del camino. Según el comunicado, la ruta ha sido habilitada en tiempos considerados récord pese a la presencia de varios metros de nieve, extensiones de varios kilómetros y vientos superiores a los 180 kilómetros por hora.

Asimismo, se señaló que en distintos niveles se ha planteado avanzar hacia una conservación más permanente del camino internacional, escenario en el que Vialidad podría coexistir con una concesión mediante funciones complementarias. En octubre, según el comunicado, deben comenzar trabajos de conservación del túnel y de ocho kilómetros de ruta.

Finalmente, la Delegación abordó el manejo de las avalanchas, calificándolo como un desafío común. Indicó que el Ejército colabora en esa función, pero que actualmente no existe legislación para ese riesgo, aspecto que fue identificado como uno de los aprendizajes de las nevadas y que deberá ser abordado a nivel nacional o entre ambos gobiernos.