Pasajero resulta herido tras ataque con cuchillo en tren de EFE Valparaíso: atacante huyó tras romper una ventana

Un pasajero resultó herido durante la noche del sábado al interior de un tren de EFE Valparaíso, luego de ser atacado con un cuchillo por un sujeto que posteriormente rompió una ventana del vagón para escapar.

El hecho ocurrió cerca de las 20.55 horas, poco después de que el tren saliera desde Estación Puerto en dirección a Bellavista.

Según informó EFE, el individuo comenzó a circular por el carro molestando a uno de los pasajeros y revisando objetos que mantenía en una cartera aparentemente sustraída con anterioridad. Mientras manipulaba esos elementos, extrajo un cuchillo.

En ese momento, el pasajero intentó quitarle el arma y terminó con una herida cortante en el pulgar de su mano izquierda.

Carabineros señaló que la víctima relató haber resultado lesionada al resistirse a un intento de asalto.

Pasajero resulta herido tras ataque con cuchillo en tren de EFE Valparaíso: atacante huyó tras romper una ventana. Imagen referencial, de archivo Diego Martin

La teniente coronel Marycarmen Mediavilla, subprefecta de la Prefectura Valparaíso, explicó que durante la noche recibieron un llamado al 133 alertando que un sujeto adulto y a rostro descubierto habría intentado cometer robos dentro del vagón.

“En el lugar se entrevistan con la víctima, quien indica que al resistirse al asalto, este infractor de ley le habría ocasionado una lesión”, señaló.

Tras el ataque fue accionado el freno de emergencia y el tren XT 01 quedó detenido en la vía 1, antes de ingresar a Estación Bellavista.

De acuerdo con EFE, el sujeto tomó entonces uno de los martillos de emergencia, golpeó una de las ventanas hasta romperla y saltó hacia la vía para escapar. Posteriormente habría huido en dirección a Avenida Errázuriz.

La situación activó el protocolo de seguridad de la empresa y hasta el lugar llegaron funcionarios de EFE, Carabineros y personal del Samu, luego de que la maquinista informara lo ocurrido al Centro de Control de Tráfico.

Pasajero resulta herido tras ataque con cuchillo en tren de EFE Valparaíso: atacante huyó tras romper una ventana X @EFEValparaiso

El pasajero recibió primeros auxilios y se constató que la lesión no era de gravedad, por lo que pudo retirarse por sus propios medios para dirigirse posteriormente a su mutual de seguridad.

Una vez liberado el tren, este continuó hasta Estación Bellavista, donde los pasajeros descendieron para seguir su trayecto en el servicio siguiente.

Carabineros revisa cámaras para identificar al atacante

La Sección de Investigación Policial de la Segunda Comisaría Central quedó a cargo de las diligencias para identificar al responsable.

Entre ellas se encuentra el levantamiento de registros de cámaras de seguridad, tanto del tren como del entorno donde ocurrió la fuga.

“A su vez se efectúa el levantamiento de la evidencia que era el arma blanca, un cuchillo, el cual será puesto a disposición de los tribunales con la finalidad de realizar los peritajes y obtener mayores resultados”, explicó Mediavilla.

EFE, en tanto, anunció que su equipo jurídico presentará las acciones legales correspondientes y entregará los registros disponibles para colaborar con la identificación del sujeto.

La empresa informó además que la ventana destruida deberá ser reemplazada, por lo que el tren permanecerá temporalmente fuera de circulación mientras se realizan las reparaciones.