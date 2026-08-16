Yáñez cuestiona transmisión en vivo de Operación Cancerbero y advierte riesgos para la seguridad

Operación Cancerbero: llegada de reos a la Cárcel Laguna de la Ciudad de Talca.

El exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, abordó lo que fue la Operación Cancerbero, particularmente la decisión de transmitir en vivo parte del procedimiento realizado para trasladar a internos de alta peligrosidad.

El exuniformado hizo una distinción entre el fondo del operativo y la forma en que fue comunicado al ser consultado por TVN. En primer término, valoró la necesidad de dar una señal pública respecto de los cambios que se están implementando en el sistema penitenciario , especialmente en materia de segmentación de los internos más peligrosos.

Sin embargo, manifestó reparos respecto de la exposición de información operacional durante una transmisión en directo. “En lo operacional, claramente siempre hay que resguardar que la operación se desarrolle con todas las medidas de seguridad, con todos los protocolos, con todos los estándares”, sostuvo.

En esa línea, Y áñez explicó que este tipo de procedimientos históricamente se coordinaban de manera reservada entre las instituciones involucradas , precisamente para evitar que información sobre el traslado, los horarios o la forma de actuación pudiera ser conocida anticipadamente.

“Cuando se hacían antiguamente, las coordinaciones eran muy reservadas y en los horarios que se hacían solamente tenían conocimiento ambas instituciones”, señaló.

Según relató, en los traslados de internos de alta peligrosidad existía un nivel de reserva que hacía que incluso las personas involucradas conocieran el procedimiento solo cuando este ya se había activado. “Nadie sabía, de hecho, sabía cuando ya aparecía en el otro penal”, afirmó.

Por ello, sostuvo que una transmisión en vivo puede generar riesgos no solamente para la operación específica, sino también para futuros procedimientos, al permitir conocer públicamente determinadas formas de actuación de las instituciones.

“ Yo creo que se corre un riesgo y yo creo que se pone en riesgo no solamente la operación, sino que también se ponen en riesgo ciertos derechos y garantías ”, advirtió.

Pese a sus reparos, Yáñez reconoció que existía una dimensión comunicacional que las autoridades debían considerar. Después de un período marcado por una alta exposición pública de hechos delictuales y de violencia, a su juicio, era necesario mostrar que el Estado estaba adoptando medidas concretas frente a los internos considerados de mayor peligrosidad.

“Había que dar una señal”, sostuvo, apuntando a la necesidad de comunicar que se estaba produciendo un cambio en la manera de administrar la población penal.

“ Si hubiese estado al mando de Carabineros, yo creo que habría sido un poquito más restrictivo frente a la transmisión en vivo ”, afirmó. Añadiendo que “yo lo habría hecho, creo que con un par de imágenes que hubiesen dado cuenta de que se iba a hacer esta modernización”.

Yáñez también remarcó que la comunicación podía realizarse una vez terminado el procedimiento. De hecho, señaló que lo importante era informar posteriormente que el traslado había concluido, sin necesariamente entregar durante su ejecución información operacional sensible.