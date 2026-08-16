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    Política

    Parisi endurece críticas a Kast: acusa que “no tiene liderazgo” y descarta apoyo del PDG a reforma constitucional

    El líder del Partido de la Gente cuestionó el mecanismo impulsado por el gobierno y sostuvo que los cambios deberían realizarse mediante el Decreto Supremo 518. También criticó el liderazgo de José Antonio Kast y calificó a su administración como un gobierno “machista” y “de empresarios”.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Parisi rechaza reforma constitucional por plan Cancerbero: “No se necesita”

    El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió esta tarde al plan de seguridad del Presidente José Antonio Kast y rechazó la necesidad de avanzar mediante una reforma constitucional. No obstante, también abordó el régimen penitenciario y deslizó ciertas sugerencias al Mandatario.

    En entrevista con el programa Mesa Central, de Canal 13, habló sobre los votos del PDG para una eventual modificación constitucional, Parisi sostuvo que el mecanismo escogido por el gobierno para la materia penitenciaria, por ejemplo, es equivocado y planteó que debería modificarse el Decreto Supremo 518.

    “¿Qué decimos nosotros? No se necesita la reforma constitucional”, afirmó. Parisi recordó además que, tras los procesos constitucionales anteriores, se había planteado que la Constitución no debía ser modificada y cuestionó que ahora el gobierno abra nuevamente esa discusión.

    Parisi endurece críticas a Kast: acusa que “no tiene liderazgo” y descarta apoyo del PDG a reforma constitucional DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Según señaló, abrir nuevamente el debate constitucional genera incertidumbre y constituye, a su juicio, una decisión equivocada. “Por eso fue una torpeza, a buen juicio, abrir esa puerta. Los votos del PDG no están”, sostuvo. Ante la consulta por los 14 integrantes de la bancada, agregó que considera “muy difícil” que estén los apoyos.

    Parisi valoró, sin embargo, el despliegue realizado durante el traslado de internos en la denominada Operación Cancerbero. “Muy bien, porque da sensación”, señaló, aunque volvió a cuestionar el mecanismo utilizado y planteó que se debe modificar la normativa vigente.

    Cuestiona liderazgo de Kast

    Durante la entrevista, Parisi también abordó las dificultades registradas en el gabinete y cuestionó directamente el liderazgo del Presidente José Antonio Kast.

    Al ser consultado por las diferencias entre ministros, sostuvo: “Eso ocurre porque Kast no tiene liderazgo, uno, y dos, porque no se prepararon”. Más adelante reiteró: “Aquí el problema es que el presidente Kast no tiene liderazgo”.

    Parisi sostuvo que diferencias entre integrantes del gabinete deberían resolverse desde la Presidencia y no públicamente. “Eso se arregla en el despacho presidencial, de todas maneras. No por el diario”, afirmó, agregando que estas situaciones demuestran, a su juicio, una falta de liderazgo.

    Previamente, al referirse a las salidas del gabinete, señaló que lamentaba que una ministra no hubiera sido reemplazada por otra mujer y sostuvo que el Ejecutivo debe contar con posibles sustitutos ante eventuales cambios. “Tiene que tener cuidado, porque ya está catalogado a nivel de la cultura pública que es un gobierno muy machista, y creo que se equivocó”, afirmó.

    Parisi endurece críticas a Kast: acusa que “no tiene liderazgo” y descarta apoyo del PDG a reforma constitucional DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Gobierno “machista” y “de empresarios”

    Hacia el final de la conversación, y al abordar la discusión por un eventual feriado del 17 de septiembre, Parisi volvió a cuestionar al Ejecutivo.

    “El gobierno tiene dos características, poschapa, que cuesta sacarla. Uno, que es machista, y dos, que es de empresarios”, afirmó.

    Parisi sostuvo que el gobierno perdió una oportunidad política respecto de esa discusión y planteó que, de haber respaldado el feriado, habría quitado una bandera de lucha al PDG y posteriormente al Partido Comunista.

    Parisi endurece críticas a Kast: acusa que “no tiene liderazgo” y descarta apoyo del PDG a reforma constitucional DIEGO MARTIN/ATON CHILE
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