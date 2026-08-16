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    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    La intensidad del viento podría alcanzar los 110 km/h en la Región de Atacama. Se pronostica la caída de 15 a 25 cm de nieve en la cordillera de Arica y Parinacota y Tarapacá.

    Por 
    Sofía Álvarez
    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por nevadas moderadas a fuertes para la cordillera de las regiones Arica y Parinacota y Tarapacá.

    De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), “una nevada es una precipitación en forma de pequeños cristales de hielo, generalmente ramificados, provenientes de la congelación de partículas de agua en suspensión en la troposfera”.

    El evento está fijado desde la mañana del lunes 17 hasta la mañana del martes 18 de agosto. Con una condición sinóptica de vaguada en altura, se observa en esta alerta el desarrollo de ventisca.

    Se esperan, para ambas regiones, montos estimados entre 15 a 25 cm de nieve caída. Para enfrentar las nevadas, desde Senapred aconsejan informarse sobre desborde e inundaciones ocurridos previamente. Asimismo, consultar por estas zonas de riesgo al municipio o a comunidades locales organizadas.

    En esta misma línea, sugieren mantener la vigilancia de lagunas, cauces, quebradas y lagos en periodos de lluvia intensa y épocas de deshielo.

    También indican que no se debe botar basura en los cursos de agua, incluso si se encuentran secos. De lo contrario, se puede generar obstrucciones y posteriores desbordes e inundaciones.

    En la página web del servicio se detallan indicaciones específicas para las nevadas, para personas que se encuentren en un domicilio, al aire libre, conduciendo, en el campo o en el ámbito lacustre, marítimo o fluvial.

    Viento moderado a fuerte para cuatro regiones

    La DMC también publicó una alerta meteorológica por vientos moderados a fuertes en zonas de cuatro regiones diferentes.

    El evento está fijado desde la tarde de este sábado 15 hasta la noche del martes 18 de agosto. Contempla la cordillera de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Antofagasta. En esta última región, la alerta también integra su cordillera costa y las precordilleras occidental, Alto Loa y Salar.

    Con una condición sinóptica de corriente en chorro y observaciones de desarrollo de ventisca, la intensidad del viento podría llegar a los 90 o incluso 110 km/h en Atacama. En las otras regiones, podría alcanzar los 80-100 km/h.

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico Tendencias / La Tercera

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