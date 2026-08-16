Por omisión de denuncia ante presunto hallazgo de drogas: excarabineros de Curanilahue son formalizados

Por omitir una denuncia en el marco de una fiscalización a personas que tenían droga en su poder, dos carabineros de la Cuarta Comisaría de Curanilahue fueron formalizados.

De acuerdo con el fiscal Johnny Cares, explicó que “estos dos funcionarios, encontrándose en servicio activo, realizaron una fiscalización a un vehículo particular, en cuyo interior encontraron una cantidad considerable de sustancias ilícitas, que corresponderían a drogas. Esta sustancia ellos no la someten a ningún tipo de análisis, no realizan ningún tipo de procedimiento y no denuncian este hecho que involucraba al menos a cuatro personas, que eran potenciales imputados”.

Los hechos se remontan al 14 de junio del pasado 2025, durante un patrullaje en horas de la mañana en la Ruta P-418. El registro del actuar de los cabos primero y segundo durante la inspección quedó en el almacenaje de las cámaras corporales que portaban.

Esto permitió comprobar que, al revisar el automóvil, uno de los entonces uniformados encontró un celular con dos líneas blancas en su pantalla, de apariencia similar a la cocaína. Esta fue arrojada al suelo por el excarabinero.

Posteriormente, el mismo funcionario localizó tres papelillos blancos, los cuales botó al suelo y pisó de forma intencional. Uno de ellos contenía una sustancia similar a la cocaína.

Por omisión de denuncia ante presunto hallazgo de drogas: excarabineros de Curanilahue son formalizados

El otro expolicía, mientras registraba las pertenencias de los pasajeros, encontró un frasco que, según su propietaria, contenía yerba. Allí, se le instruyó botarlo en una poza de agua. “Para no llevarte detenida”, le explicó uno de los uniformados.

Al inspeccionar las vestimentas de uno de los tripulantes del vehículo, los otrora carabineros ubicaron un arma cortopunzante del tipo cortaplumas, que fue lanzada a unos árboles del sector.

El hecho delictual fue detectado por la propia institución, y ya fueron desvinculados ambos. El Ministerio Público plantea que los imputados se retiraron del lugar tras la fiscalización, sin haber incurrido en el procedimiento correspondiente, ni dejar constancia en registros internos de la policía uniformada. Esto correspondería a una omisión de denuncia, contemplada en la Ley 20.000.

Así, los sujetos fueron formalizados por la Fiscalía de Arauco. En mayo de este año, uno de ellos ya había sido desvinculado de Carabineros, luego de que también lo formalizaran con relación a una indagatoria diferente. Esta última involucra a otros dos exfuncionarios que integraban una banda delictual de Curanilahue, a la que le prestaban cobertura y le entregaban información privilegiada para acciones ilícitas.

El persecutor Cares solicitó la prisión preventiva para este imputado, pero esta fue rechazada por el Juzgado de Garantía. El fiscal apeló a la Corte de Concepción, que deberá resolver la situación.

El segundo exfuncionario, en tanto, quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional.