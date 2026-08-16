Cristiano Ronaldo: “Este probablemente sea mi último año en el fútbol”

Cristiano Ronaldo soltó una bomba que no dejó indiferente a nadie. Tras disputar su sexto Mundial y contraer matrimonio en una hermética ceremonia con Georgina Rodríguez, el portugués realizó una emotiva reflexión sobre el final de su carrera, asegurando que este podría ser su último año como futbolista profesional.

El astro luso habló sobre su retiro del fútbol en un reportaje realizado por Vogue sobre su reciente boda. El Bicho, que tiene contrato con el Al Nassr hasta julio de 2027, anticipó una fecha para colgar los botines: “Este probablemente sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, aseguró sobre el desenlace de su laureada carrera. “Estos 25 años han sido muy sacrificados”, añadió.

Ronaldo también dio indicios de sus próximos pasos a seguir, pensando en una nueva etapa alejado de una disciplina a la que ha estado ligado toda la vida y el vacío que implica dejarla: “Tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo muchas cosas que hacer para mantenerme ocupado que no podría decirte solo una. Porque el fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenarlo con varias cosas, no solo con una”, aseguró.

El portugués se atrevió a dar unos pequeños detalles de una planificación distante a las canchas. En su nueva etapa, el delantero planea dedicar más tiempo a su familia, viajar sin la preocupación de la poca flexibilidad del calendario deportivo y ocupar el tiempo en diferentes hobbies como el pádel.

“Será divertido, viajar más, jugar y ver pádel, que me gusta mucho, y continuar disfrutando de lo que me he ganado, o que nos hemos ganado”, contó.

Última temporada y búsqueda de los mil goles

Previo a la Copa del Mundo, Ronaldo ya había anticipado detalles sobre su posible retiro: “El final de mi carrera se acerca, disfrutemos de cada partido”, confesó el futbolista portugués en mayo pasado.

Eso sí, a sus 41 años, dejó claro que mantiene su competitividad. “Mi carrera ha sido brillante y quiero que siga siéndolo. Sigo disfrutando, sigo marcando goles”, añadió.

Ahora, Ronaldo va por el ansiado récord de los mil goles. Actualmente, el portugués ostenta 976 anotaciones y espera concretar a lo largo de la presente temporada una marca inédita para el fútbol profesional.

El máximo goleador de la historia mantiene un vínculo contractual con el Al Nassr hasta julio de 2027, es decir, por un año más. En caso de que no renueve y decida ponerle fin a su carrera, se retirará con 42 años.

En cuanto en su presente deportivo, el portugués retornó a las prácticas del club árabe este jueves y se sumó a los trabajos junto al resto del plantel.

El Al Nassr comenzó la temporada en la Saudi Pro League con una victoria. Este sábado, se impuso por 3-0 sobre el Al Fateh, con goles de Ángelo Gabriel, Joao Félix y Samú Costa. El nacido en Madeira no estuvo en cancha.

En ese sentido, todo indica que Ronaldo podría tener su estreno en la temporada en la Copa del Rey de Campeones, donde su equipo se medirá ante el Al Draih, en los treintaidosavos de final, este martes 18 de agosto.