SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Cristiano Ronaldo: “Este probablemente sea mi último año en el fútbol”

    Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro y aseguró que podría colgar los botines cuando finalice la actual temporada. "Tengo mi futuro totalmente planeado", indicó.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Cristiano Ronaldo aseguró que probablemente se retire al final de la temporada. Foto: (Xinhua/Xiao Yijiu). Xiao Yijiu

    Cristiano Ronaldo soltó una bomba que no dejó indiferente a nadie. Tras disputar su sexto Mundial y contraer matrimonio en una hermética ceremonia con Georgina Rodríguez, el portugués realizó una emotiva reflexión sobre el final de su carrera, asegurando que este podría ser su último año como futbolista profesional.

    El astro luso habló sobre su retiro del fútbol en un reportaje realizado por Vogue sobre su reciente boda. El Bicho, que tiene contrato con el Al Nassr hasta julio de 2027, anticipó una fecha para colgar los botines: “Este probablemente sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, aseguró sobre el desenlace de su laureada carrera. “Estos 25 años han sido muy sacrificados”, añadió.

    Ronaldo también dio indicios de sus próximos pasos a seguir, pensando en una nueva etapa alejado de una disciplina a la que ha estado ligado toda la vida y el vacío que implica dejarla: “Tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo muchas cosas que hacer para mantenerme ocupado que no podría decirte solo una. Porque el fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenarlo con varias cosas, no solo con una”, aseguró.

    El portugués se atrevió a dar unos pequeños detalles de una planificación distante a las canchas. En su nueva etapa, el delantero planea dedicar más tiempo a su familia, viajar sin la preocupación de la poca flexibilidad del calendario deportivo y ocupar el tiempo en diferentes hobbies como el pádel.

    Será divertido, viajar más, jugar y ver pádel, que me gusta mucho, y continuar disfrutando de lo que me he ganado, o que nos hemos ganado”, contó.

    Última temporada y búsqueda de los mil goles

    Previo a la Copa del Mundo, Ronaldo ya había anticipado detalles sobre su posible retiro: “El final de mi carrera se acerca, disfrutemos de cada partido”, confesó el futbolista portugués en mayo pasado.

    Eso sí, a sus 41 años, dejó claro que mantiene su competitividad. “Mi carrera ha sido brillante y quiero que siga siéndolo. Sigo disfrutando, sigo marcando goles”, añadió.

    Ahora, Ronaldo va por el ansiado récord de los mil goles. Actualmente, el portugués ostenta 976 anotaciones y espera concretar a lo largo de la presente temporada una marca inédita para el fútbol profesional.

    El máximo goleador de la historia mantiene un vínculo contractual con el Al Nassr hasta julio de 2027, es decir, por un año más. En caso de que no renueve y decida ponerle fin a su carrera, se retirará con 42 años.

    En cuanto en su presente deportivo, el portugués retornó a las prácticas del club árabe este jueves y se sumó a los trabajos junto al resto del plantel.

    El Al Nassr comenzó la temporada en la Saudi Pro League con una victoria. Este sábado, se impuso por 3-0 sobre el Al Fateh, con goles de Ángelo Gabriel, Joao Félix y Samú Costa. El nacido en Madeira no estuvo en cancha.

    En ese sentido, todo indica que Ronaldo podría tener su estreno en la temporada en la Copa del Rey de Campeones, donde su equipo se medirá ante el Al Draih, en los treintaidosavos de final, este martes 18 de agosto.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCristiano RonaldoAl NassrSelección de PortugalPortugal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Yáñez cuestiona transmisión en vivo de Operación Cancerbero y advierte riesgos para la seguridad

    Criteria: desaprobación del Presidente Kast alcanza 55% y aprobación se mantiene en 35%

    Por omisión de denuncia ante presunto hallazgo de drogas: excarabineros de Curanilahue son formalizados

    Delegación de Valparaíso aborda propuesta por Cristo Redentor y apunta a cita binacional de septiembre

    Exgeneral Yáñez por reforma de seguridad del gobierno: “Me parece que va en la línea correcta, pero no es suficiente”

    “No está en mis planes”: Elizalde descarta candidatura por presidencia del Partido Socialista

    Lo más leído

    1.
    El dardo de Gert Weil a Natalia Duco: “Para asumir como ministro, el enfoque de deportista individual hay que cambiarlo”

    El dardo de Gert Weil a Natalia Duco: “Para asumir como ministro, el enfoque de deportista individual hay que cambiarlo”

    2.
    Tras la salida de Natalia Duco: la potente reflexión de Yasmani Acosta que sacude al deporte

    Tras la salida de Natalia Duco: la potente reflexión de Yasmani Acosta que sacude al deporte

    3.
    Cecilia Pérez responde a la Universidad de Chile: “Vamos a manifestar toda la colaboración para mejorar el convenio”

    Cecilia Pérez responde a la Universidad de Chile: “Vamos a manifestar toda la colaboración para mejorar el convenio”

    4.
    “Me das pena”: hija de Mirko Jozic fustiga duro cuestionamiento de Peter Dragicevic y le recrimina la quiebra de Colo Colo

    “Me das pena”: hija de Mirko Jozic fustiga duro cuestionamiento de Peter Dragicevic y le recrimina la quiebra de Colo Colo

    5.
    Natalia Duco vs. Andrés Otero: el cortocircuito que terminó de desarmar al Ministerio del Deporte

    Natalia Duco vs. Andrés Otero: el cortocircuito que terminó de desarmar al Ministerio del Deporte

    6.
    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Lo que tienes que saber: domingo 16 de agosto

    Lo que tienes que saber: domingo 16 de agosto

    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming

    Yáñez cuestiona transmisión en vivo de Operación Cancerbero y advierte riesgos para la seguridad
    Chile

    Yáñez cuestiona transmisión en vivo de Operación Cancerbero y advierte riesgos para la seguridad

    Criteria: desaprobación del Presidente Kast alcanza 55% y aprobación se mantiene en 35%

    Por omisión de denuncia ante presunto hallazgo de drogas: excarabineros de Curanilahue son formalizados

    Multimillonario y cofundador de Palantir ingresa a la propiedad de la petrolera argentina Vista
    Negocios

    Multimillonario y cofundador de Palantir ingresa a la propiedad de la petrolera argentina Vista

    La IA ya entró a los estudios de abogados

    El incierto futuro del casino más emblemático de todos: Viña del Mar

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Cristiano Ronaldo: “Este probablemente sea mi último año en el fútbol”
    El Deportivo

    Cristiano Ronaldo: “Este probablemente sea mi último año en el fútbol”

    Arteta suma un nuevo título a costa de Maresca: el Arsenal aplasta al Manchester City y se queda con la Community Shield

    “Me das pena”: hija de Mirko Jozic fustiga duro cuestionamiento de Peter Dragicevic y le recrimina la quiebra de Colo Colo

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Presidente surcoreano llama al Norte a negociar el fin formal de la Guerra de Corea
    Mundo

    Presidente surcoreano llama al Norte a negociar el fin formal de la Guerra de Corea

    Adolescente palestino es asesinado durante ataques israelíes en el sur de Gaza

    Arrestan a joven de 19 años por tiroteo que dejó cinco heridos en Universidad Estatal de Virginia

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta