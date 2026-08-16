Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @psg

Este domingo Lens se enfrenta al Paris Saint-Germain en el marco de la Supercopa de Francia, conocida también como Trophée Des Champions.

El PSG llega a la definición como el ganador de la Ligue 1 en su reciente temporada, mientras que su ahora rival fue el escolta y obtuvo la Copa de Francia.

Cuándo juega Lens vs. PSG

El partido de Lens contra el PSG es este domingo 16 de agosto a las 14:45 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Bollaert-Delelis de Francia.

Dónde ver a Lens vs. PSG

El partido de Lens contra el PSG se transmite en el canal ESPN .

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