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    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming

    La definición del título de Francia se juega durante este domingo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @psg

    Este domingo Lens se enfrenta al Paris Saint-Germain en el marco de la Supercopa de Francia, conocida también como Trophée Des Champions.

    El PSG llega a la definición como el ganador de la Ligue 1 en su reciente temporada, mientras que su ahora rival fue el escolta y obtuvo la Copa de Francia.

    Cuándo juega Lens vs. PSG

    El partido de Lens contra el PSG es este domingo 16 de agosto a las 14:45 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio Bollaert-Delelis de Francia.

    Dónde ver a Lens vs. PSG

    El partido de Lens contra el PSG se transmite en el canal ESPN.

    La cobertura online de la Supercopa de Francia va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolSupercopa de FranciaLensPSGLens - PSGPSG - LensLens vs PSGPSG vs LensDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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