Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming
La definición del título de Francia se juega durante este domingo.
Este domingo Lens se enfrenta al Paris Saint-Germain en el marco de la Supercopa de Francia, conocida también como Trophée Des Champions.
El PSG llega a la definición como el ganador de la Ligue 1 en su reciente temporada, mientras que su ahora rival fue el escolta y obtuvo la Copa de Francia.
Cuándo juega Lens vs. PSG
El partido de Lens contra el PSG es este domingo 16 de agosto a las 14:45 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Bollaert-Delelis de Francia.
Dónde ver a Lens vs. PSG
El partido de Lens contra el PSG se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online de la Supercopa de Francia va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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