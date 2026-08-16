Al menos 12 muertos y 10 heridos graves tras volcamiento de autobús con peregrinos polacos en Hungría

Al menos 12 personas murieron y otras 10 resultaron heridas de gravedad luego de que un autobús en el que viajaban peregrinos polacos volcara este domingo 16 de agosto en Hungría, según informaron autoridades de ambos países.

El vehículo había salido de Serbia y se dirigía a Polonia, con 57 pasajeros y dos conductores. De acuerdo con un comunicado de la policía húngara, el accidente ocurrió en la autopista M3, cuando el autobús circulaba hacia Mezokeresztes, al este de Budapest.

Según informó la prensa húngara, basándose en antecedentes de la policía, el conductor del vehículo se habría dormido al volante. El hombre fue detenido, de acuerdo con lo señalado por el ministro del Interior, Gabor Posfai.

Al menos 12 muertos y 10 heridos graves tras volcamiento de autobús con peregrinos polacos en Hungría

La agencia de gestión de catástrofes informó que 11 personas murieron en el lugar, mientras que una duodécima falleció después de ser trasladada a un hospital. “En este momento parece que cinco corren peligro de muerte”, declaró Andrzej Osiak, jefe del servicio de asistencia consular de Polonia.

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, adelantó el balance de 12 fallecidos mediante un mensaje publicado en Facebook y expresó sus “sinceras condolencias” a las familias de las víctimas.

Según los antecedentes entregados, se trata del accidente más grave registrado en el país desde la catástrofe de Siófok de 2003, cuando un tren impactó contra un autobús de turistas alemanes y dejó 33 personas fallecidas.