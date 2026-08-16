Carabineros rescató a dos funcionarios de migración de Bolivia que permanecían aislados desde hace cinco días en el puesto de control fronterizo Hito Cajón 2, debido a las condiciones generadas por el sistema frontal en la zona norte del país.

Las intensas lluvias, nevazones y bajas temperaturas han provocado problemas para la movilización debido a bloqueos de rutas y cierres preventivos en sectores fronterizos de alta cordillera.

En San Pedro de Atacama, Carabineros fue alertado sobre la situación de los dos funcionarios. En coordinación con personal de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, que colaboró en el despeje de la nieve en la ruta, se efectuó el rescate de un sargento mayor de Migración, de 40 años, y un inspector de Migración, de 39 años, ambos de nacionalidad boliviana.

Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El mayor Cristian Hidalgo, comisario de la 2ª Comisaría de Carabineros de San Pedro de Atacama, señaló que los funcionarios “por las complejas condiciones meteorológicas de los últimos días, se encontraban aislados y en un punto de control fronterizo”.

“Alertados y preocupados por la adversidad que enfrentaban, Carabineros, en coordinación y apoyo con funcionarios de Vialidad, realizó la evacuación de estas personas que llevaban cerca de 5 días completamente aislados ”, agregó.

Tras el rescate, ambos fueron trasladados inicialmente hasta el complejo fronterizo chileno, donde Carabineros constató sus condiciones de salud y verificó que se encontraban en buenas condiciones.

Luego de realizar el trámite migratorio respectivo, los dos funcionarios fueron trasladados hasta el complejo fronterizo Ollagüe, con la finalidad de que pudieran retornar de manera segura a Bolivia.