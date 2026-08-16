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    Indonesia reporta al menos 51 muertos y 5.000 evacuados por terremoto

    El viceministro de Salud indonesio, Benjamin Paulus Octavianus, además reportó que 77 personas sufrieron heridas leves y más de un centenar de viviendas de la isla de Flores registraron daños.

    Por 
    Lya Rosen
    Los efectos del terremoto en la Isla Flores, Indonesia. Foto: @weatherchannel en X.

    Más de medio centenar de personas murieron y otras 5.000 han sido evacuadas después del fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa de la isla Flores, al este de Indonesia, bloqueando carreteras y provocando deslizamientos de tierra, según informaron las autoridades.

    El sismo tuvo lugar cerca de las 6.00 horas del sábado local (18.00 hrs. del viernes en Chile), cuyo epicentro se situó a 62 kilómetros al noroeste de Ende -la ciudad más poblada de Flores- y a una profundidad de tan solo 10 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

    Previamente, el balance oficial situaba a las víctimas mortales en los distritos de Manggarai (24), Manggarai Oriental (17), Sikka (3), Ngada (1), Ende (1) y Manggarai Occidental (1), cifra total que en el último reporte subió a 51.

    Mientras que 77 personas sufrieron heridas leves, según el reporte dado por el viceministro de Salud, Benjamin Paulus Octavianus, en una reunión televisada.

    La autoridad también informó que más de un centenar de viviendas de la isla sufrieron daños y se han registrado aludes en algunos puntos de Flores.

    El aeropuerto de la turística localidad de Komodo resultó afectado, aunque sigue operativo, de acuerdo al ministro de Transportes, Dudy Purwagandhi.

    Miles de evacuados

    Alrededor de 5.000 residentes fueron evacuados de las zonas costeras tras el fuerte temblor, que activó la alerta temprana de tsunami, suspendida poco después.

    Entre ellas las más de 3.300 personas en la región de Sikka que se autoevacuaron, según informó la Agencia Nacional de Gestión y Mitigación de Desastres de Indonesia (BNPB, por sus siglas en inglés).

    Algunos residentes de ese mismo distrito decidieron quedarse fuera de sus casas derrumbadas, bajo carpas improvisadas hecha con lona, ​​mientras que otros se cobijaron en una tienda de campaña en el exterior de un hospital en la ciudad portuaria de Maumere.

    “Casi ninguno de los residentes de Sikka se atrevió a quedarse en casa, así que durmieron en un porche o en una tienda de campaña al aire libre”, declaró Simon Subandi, vicegobernador de Sikka, al canal de noticias KompasTV.

    En el distrito de Ende varias viviendas sufrieron inundaciones, después de que el movimiento telúrico provocara olas de hasta un metro de altura.

    El sismo, al que han seguido unas 341 réplicas, es el peor que ha sufrido Indonesia en años, a pesar de que el archipiélago registra con frecuencia terremotos de gran magnitud por encontrarse en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico.

    Una zona de intensa actividad sísmica y volcánica, debido a la convergencia de varias placas tectónicas, que nace en Nueva Zelanda, sube por la costa de Asia, pasando por Japón y Filipinas, y baja por la costa oeste de América, desde Estados Unidos hasta Chile.

    Más sobre:IndonesiaTerremotoMuertosHeridosDañosEvacuadosMundo

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