EE.UU.: Inundaciones en Indiana dejan al menos seis muertos y obligan a rescatar a decenas de personas

Graves inundaciones en la ciudad estadounidense de Indianápolis, estado de Indiana. Foto: @tornadopaigeyy en X.

Al menos seis personas fallecieron, incluido un menor, en Indiana, a consecuencia del intenso episodio de tormentas que afecta al estado de EE.UU. desde el pasado martes, mientras las lluvias mantienen bajo amenaza de inundación a amplias zonas de la provincia y los equipos de emergencia continúan con las labores de rescate.

En un balance preliminar, las autoridades locales elevaron este sábado a seis las víctimas mortales relacionadas con el temporal, las que fueron localizadas en varios condados del estado, incluidos Jennings, Delaware, White, Porter y La Porte.

Entre los muertos figura un niño de cuatro años del condado de Jennings, en el sureste de Indiana, que perdió la vida el martes después de que un árbol cayera sobre su vivienda durante un episodio de temporal.

En el condado de Delaware, en tanto, se halló el cuerpo sin vida de una mujer de 58 años y se confirmó la muerte de un joven de 19 años. En el primer caso, los investigadores sospechan que la víctima falleció después de intentar atravesar con su vehículo una zona cubierta por el agua.

El temporal provocó una situación especialmente complicada en el centro del estado, donde el río White se desbordó y obligó a desplegar importantes recursos de emergencia.

Las zonas más afectadas se extienden a lo largo del cauce, desde el condado de Hamilton hasta los suburbios situados al norte de Indianápolis.

En esta última ciudad, la capital estatal, las aguas han cubierto calles y alcanzado viviendas, obligando a algunos residentes a abandonar sus hogares utilizando kayaks y pequeñas embarcaciones.

INDIANAPOLIS UNDER WATER: The White River is cresting out of its banks, causing significant damage across central Indiana. River Road became its name, as water carved a chunk out of the landscape. @NWSIndianapolis said the Fire Department did 38 water rescues in 24 hours. pic.twitter.com/ifYG3e9zt4 — WeatherNation (@WeatherNation) August 15, 2026

El Departamento de Bomberos de Indianápolis informó que sus efectivos han efectuado 50 rescates acuáticos y ayudado a evacuar a 91 personas y 45 mascotas .

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Joe Hogsett, describió la situación como excepcional y pidió a los habitantes de las zonas próximas a los cauces que extremen las precauciones y abandonen las áreas amenazadas por la crecida.

“La ciudad de Indianápolis se enfrenta actualmente a una inundación sin precedentes en más de 30 años” , declaró Hogsett. “Se trata de una situación en constante evolución y las condiciones pueden cambiar, y de hecho cambian, con mucha rapidez”, advirtió el alcalde en declaraciones recogidas por la cadena NBC News.

Crecidas récords en más de 100 años

La magnitud de las precipitaciones quedó también constatada en los registros de crecida de los ríos. En Noblesville, al norte de Indianápolis, el río White superó un récord establecido hace 113 años, al alcanzar los 24,6 pies (aproximadamente 7,50 metros), frente a los 23,8 pies (unos 7,25 metros) registrados en 1913.

“Las últimas 48 horas han sido sin precedentes en esta comunidad” , señaló el alcalde de la localidad, Chris Jensen, en un video publicado en redes sociales.

Los datos del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. apuntan a que algunas áreas han recibido más de 28 centímetros de lluvia en apenas dos días.

El gobernador de Indiana, Mike Braun, dijo al respecto que determinadas zonas acumularon entre seis y casi doce pulgadas (aproximadamente entre 15,2 y 30,5 centímetros) de precipitaciones, alimentando la crecida río abajo.

Braun declaró el estado de emergencia a comienzos de semana y aseveró este sábado que conversó con el presidente Donald Trump, sobre la situación.

I spoke with President Trump today about the severe storms and historic flooding impacting Indiana, and he informed me that he intends to approve our request for a Presidential Emergency Declaration.



I’m grateful to President Trump for his commitment to getting Hoosiers the… — Governor Mike Braun (@GovBraun) August 15, 2026

De acuerdo con el gobernador, se está tramitando una declaración de emergencia federal acelerada a través de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

“Mis condolencias a las familias y seres queridos de los cinco residentes de Indiana que hemos perdido, y a todas las familias cuyas vidas se han visto afectadas por estas tormentas”, declaró hoy Braun en un comunicado.

“Por favor, sigan tomando en serio las inundaciones y manténganse alejados de las zonas inundadas”, agregó.

Mientras tanto, más de 150.000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico en el estado debido a los efectos del temporal.

Continúa el riesgo de inundaciones repentinas

Las autoridades advirtieron esta jornada que la amenaza no ha desaparecido, dado que el terreno se encuentra completamente saturado y nuevas precipitaciones podrían desencadenar rápidamente más inundaciones.

“En cuanto a las inundaciones, repito, es un problema que persiste. Continuará al menos durante las próximas 24 horas y luego comenzaremos el proceso de recuperación ”, señaló Jonathan Whitham, el director ejecutivo del Departamento de Seguridad Nacional de Indiana (IDHS).

Los pronósticos mantienen el riesgo de inundaciones repentinas en una extensa franja del medio oeste y el este del país desde Iowa hasta Virginia Occidental.

Los meteorólogos prevén nuevos chubascos y tormentas eléctricas, mientras que el río White podría mantener niveles elevados durante las próximas horas en el área metropolitana de Indianápolis.

Estas inundaciones forman parte de un episodio de meteorología adversa que durante los últimos días también ha afectado a otras áreas del medio oeste estadounidense, con tornados, precipitaciones torrenciales y crecidas repentinas desde el entorno de Chicago hasta el oeste de Pensilvania.

Ante la presencia de las aguas, las autoridades locales instaron repetidamente a la población a no intentar atravesar carreteras o zonas anegadas, así como a seguir las instrucciones de los servicios de emergencia mientras continúa la evolución del temporal.