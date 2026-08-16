Test Descifra-Gabinete de Kast: evaluación de Alvarado consolida trayectoria negativa tras dura semana comunicacional para el gobierno

Caída sostenida de Alvarado

Tras darse a conocer una descoordinación en el Ejecutivo, la evaluación de las capacidades del biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), es la que más consistentemente desciende en el panel del Test Descifra-Gabinete de Kast –la alianza estratégica entre Copesa y Artool–, que mide mes a mes el desempeño y control de agenda de los secretarios de Estado.

Este lunes, el vocero de gobierno admitió desconocer una decisión tomada por su propio equipo de ministros. En concreto, Alvarado afirmó no estar al tanto de que el Presidente José Antonio Kast y sus pares de Hacienda, Energía, Segpres y Obras Públicas y Transportes habían ingresado un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la norma de reposición de servicios básicos (Art. 31) de la megarreforma.

De esta forma, la comunicación se mantiene como uno de los flancos débiles de la administración de Kast. Desde que Alvarado llegó al cargo, en reemplazo de la exministra Mara Sedini, la evaluación de sus habilidades de cara a los desafíos de su cartera registró una disminución de 10 puntos.

Luego de registrar un 53% en junio, el respaldo de sus capacidades arrojó un 46% en julio y cayó a un 43% en agosto. En el mismo plazo, quienes evalúan negativamente sus destrezas ascendieron de 33% en junio, a un 41% en este mes. En esta entrega, en el mismo ítem un 16% no supo qué responder o decidió no hacerlo.

Al consultar por el principal desafío de Alvarado, la encuesta arrojó que sigue siendo el mismo desde su llegada a la Segegob. Con un 40% de las preferencias, nuevamente lidera “comunicar de manera efectiva las decisiones y políticas impulsadas por el gobierno”. Aunque este porcentaje disminuyó ligeramente respecto de julio (42%).

Problemas de comunicación y leve repunte de Quiroz

Desde su segunda semana en La Moneda, las vocerías han sido una debilidad en la administración de Kast. La problemática, que empezó con el bullado uso del concepto “Estado en quiebra” en redes sociales, se profundizó con los tropiezos comunicacionales de Sedini en el primer trimestre y se terminó por consagrar con el cambio de gabinete.

La descoordinación de inicios de esta semana se atribuyó a las comunicaciones entre Alvarado y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: el principal impulsor de la megarreforma. Por su parte, en el pasado Test Descifra-Gabinete de Kast, el economista registró su peor evaluación en cuatro meses. Ahora, aunque su balance sigue siendo negativo, se recuperó levemente.

En específico, el respaldo de las destrezas de Quiroz escaló desde un 35% el mes pasado, a un 39% en la presente entrega. En cuanto a su evaluación negativa, esta retrocedió de 58% a 52%.

Para Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra, “aunque Quiroz y Alvarado mantienen una evaluación de capacidades negativa en términos generales, la tendencia del ministro de Hacienda es estable y tiende a la mejora, mientras que el biministro del Interior y Segegob corona una mala semana, marcada por esta suerte de ninguneo de sus pares con ocasión de la presentación al Tribunal Constitucional”.

En cuanto al protagonismo de cada secretario de Estado en el debate público, Quiroz se mantiene como el ministro más mencionado en prensa digital y redes sociales, con poco más de dos millones de alusiones entre el 8 de julio y el 9 de agosto. Esto se debe, apunta Descifra, a la aprobación de la megarreforma y su defensa al aumento del techo de endeudamiento del gobierno.

Para determinar el control de agenda de los ministros, Descifra analizó cuántas de estas menciones corresponden a asuntos de sus respectivas carteras, en contraste a polémicas. Mediante esa ecuación, Quiroz obtuvo un 57,9%, que representa un aumento de alrededor de 10 puntos en relación a julio.

Por otra parte, Alvarado escaló dos puestos en el top ten de alcance digital y logró el tercer lugar, con 924 mil menciones. No obstante, en cuanto a control de agenda, el biministro lideró la tabla –al igual que en la medición pasada– con un positivo 77,6%. De esta forma, registra un aumento sostenido en relación a julio (67,3%) y junio (55,4%).

Pese a la polémica de la descoordinación comunicacional de esta semana, el ministro se ha mantenido a cargo de su agenda. Según explica Descifra, esto se debe, principalmente, a su conducción en la catástrofe climática y la defensa al gobierno de las críticas de la oposición, como la de Camila Vallejo.

La discusión en torno a los ministros del top ten de alcance digital volvió a bajar (-10,6%) y sus integrantes registraron pocas variaciones. Dejaron el ranking María Jesús Wulf (Desarrollo Social) y Tomás Rau (Trabajo). Fueron reemplazados por Ximena Rincón (Energía), que fue criticada por subir un video en un poste de luz en medio de la contingencia climática, y Fernando Barros (Defensa), que se encontraba afuera del país al momento de la catástrofe por participar en ejercicios de guerra marítima en Hawai, detalla Descifra.

Los mejor evaluados: Poduje y Arrau

En esta entrega, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, mantiene su balance positivo. Durante este mes fueron relevantes sus visitas al sector de El Olivar, en Viña del Mar; sus gestiones frente a la contingencia climática en Coquimbo, y su discusión con el diputado Daniel Manouchehri por datos sobre desaparecidos en aquella zona.

De esta manera, Descifra determinó que se mantiene como el único secretario de Estado con un balance favorable en las últimas tres olas del sondeo. Este mes, el porcentaje de quienes respaldan sus capacidades anota un 54%, un leve retroceso en comparación a la entrega de julio (55%) y junio (58%). Su principal desafío, en tanto, es mostrar avances en la reconstrucción por los incendios (44%).

En cuanto a su alcance digital, escaló al segundo lugar del ranking, con 1,3 millones de menciones en prensa y redes sociales. En aquellas alusiones registró un 49,2% de control de agenda.

Por otra parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, recuperó el balance positivo que mostró en su debut. Tras registrar una leve caída en julio (47%) respecto de junio (54%), en agosto vuelve a obtener números verdes (51%). En cuanto a su evaluación negativa, esta retrocedió de 40% a 36% en comparación al mes pasado.

El ingeniero civil se posicionó en el cuarto lugar del ranking, con 817 mil menciones y un 53,7% de control de agenda. Según detalla Descifra, debido a iniciativas como la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), se proyecta de manera positiva su dominio sobre su agenda. Su principal desafío, arroja el sondeo, es respaldar a las policías y ampliar la protección de la legítima defensa (44%).

Duco, de salida

El levantamiento de datos del sondeo se realizó antes de la salida de la ministra del Deporte, Natalia Duco. Aún así, “alcanza a reflejar el deterioro que venía mostrando”, explica Feres.

En esta edición del sondeo, un 26% calificó positivamente sus capacidades, mientras que un 61% las evaluó de forma negativa. Su control de agenda se vio afectado por el episodio de su asesor estratégico apodado “Chamán”, pero se reguló con el episodio del concierto de BTS, detalla Descifra. Con 719 mil menciones, ocupó el quinto lugar de ranking. Su control de agenda de 29,8% fue el que registró la mayor caída en comparación a julio (45,1%).