Elecciones FA: Yeomans refuerza ideas de su candidatura y apunta a construir un partido que sea una alternativa a Kast

Pasadas las 10.30 horas y en medio de una jornada marcada por la lluvia, la diputada Gael Yeomans, que encabeza la lista Unidad para Avanzar en las elecciones internas del Frente Amplio, llegó hasta la sede nacional de la colectividad para emitir de manera presencial su sufragio en los stands dispuestos para la militancia.

La votación, eso sí, es en modalidad electrónica remota. Así lo hará, por ejemplo, el expresidente Gabriel Boric, quien se encuentra en Magallanes, su tierra natal.

La parlamentaria se enfrenta en los comicios -entre este sábado y mañana domingo- a la lista Un Frente Amplio para Chile que lidera la actual timonel, Constanza Martínez, que busca la reelección por otros dos años al frente de la tienda.

Además de la directiva nacional, en las dos jornadas los militantes del FA también elegirán al comité central del partido -que es el órgano donde radica la conducción política de la tienda-, directivas regionales, de frentes, del territorio internacional y las duplas paritarias de los espacios de base de la colectividad. Y a la vez se renovará parcialmente el Tribunal Supremo, así como sus instancias regionales.

Desde Esmeralda 761, Yeomans reforzó las ideas de su candidatura y apuntó a fortalecer la proyección del Frente Amplio.

“A eso estamos convocados. No solamente a participar en estas elecciones, sino a construir partido que sea una alternativa frente al gobierno de José Antonio Kast, pero también que sea alternativa de futuro”, dijo.

En su alocución, la diputada también recogió las reflexiones recientes de Boric, que llamó a la autocrítica.

“Esa invitación nosotros la queremos acercar a nuestro partido y queremos también que esa reflexión no solo se quede en nuestras palabras, sino que en nuestros hechos. Esa invitación que nos hace el presidente Boric, nosotros la sentimos parte del trabajo y de lo que hemos construido como Frente Amplio. Así que somos parte también de la reflexión, de la autocrítica, lo hicimos en el Congreso Ideológico y ahora también lo estamos haciendo en estas elecciones en el Frente Amplio”, remarcó.

Y agregó: “Recogemos también sus palabras, porque creemos que la política es mucho más que simplemente una declaración por redes sociales, es una invitación a construir un país más justo, un país más solidario, un país en donde vivamos mejor. Y para eso hemos sido convocados y también para eso vamos a seguir trabajando”.