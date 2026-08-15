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    Gabinete de Kast queda compuesto por 63,6% de hombres y 36,4% de mujeres tras salida de Duco

    El gobierno comenzó en marzo con 11 ministras y 13 ministros. Tras las salidas de Trinidad Steinert, Mara Sedini y, ahora, Natalia Duco, la composición quedó en ocho mujeres y 14 hombres, considerando a las 22 personas que actualmente integran el gabinete.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Gabinete de Kast queda compuesto por 63,6% de hombres y 36,4% de mujeres tras salida de Duco DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El último ajuste realizado por el Presidente José Antonio Kast, con la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte y el nombramiento de Francisco Riveros en la cartera, volvió a modificar la composición por género de su gabinete. Con el cambio, el número de mujeres se redujo a ocho.

    Cuando Kast presentó a su primer equipo ministerial, este estaba integrado por 24 personas: 11 mujeres y 13 hombres. De esta manera, las ministras representaban un 45,8% del gabinete, mientras los hombres correspondían al 54,2%. La composición de 13 hombres y 11 mujeres fue consignada al momento de la presentación del gabinete y los 24 ministros asumieron junto al mandatario en marzo.

    La primera modificación ocurrió el 19 de mayo, cuando dejaron el gabinete Trinidad Steinert, quien encabezaba Seguridad Pública, y Mara Sedini, entonces ministra de la Secretaría General de Gobierno. Steinert fue reemplazada en Seguridad por Martín Arrau, que dejó Obras Públicas; mientras el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumió también la Segegob. A su vez, el titular de Transportes, Louis de Grange, sumó Obras Públicas a sus funciones.

    Gabinete de Kast queda compuesto por 63,6% de hombres y 36,4% de mujeres tras salida de Duco. En la imagen, las exministras Mara Sedini y Trinidad Steinert.

    Ese ajuste redujo de 24 a 22 el número de personas que integraban el gabinete, ya que las funciones de las dos ministras salientes fueron asumidas por hombres que ya formaban parte del equipo. La distribución quedó entonces en nueve mujeres y 13 hombres, equivalentes a un 40,9% y 59,1%, respectivamente.

    La nueva modificación se produjo con la salida de Duco. El Presidente nombró en su reemplazo a Francisco Riveros, quien asumió el Ministerio del Deporte. Al tratarse en esta oportunidad del reemplazo de una mujer por un hombre que no integraba previamente el gabinete, el número total de personas se mantuvo en 22, pero la distribución pasó a ocho mujeres y 14 hombres.

    Así, las mujeres representan actualmente el 36,4% del gabinete, frente a un 63,6% de hombres. Comparado con el equipo que inició el gobierno, la presencia femenina disminuyó desde 45,8% a 36,4%.

    En términos de personas, las tres ministras que han dejado el gabinete desde el inicio de la administración han tenido a hombres como sucesores en sus respectivas carteras: Steinert fue sucedida por Arrau en Seguridad, Sedini por Alvarado en la Segegob, y Duco por Riveros en Deporte.

    Gabinete de Kast queda compuesto por 63,6% de hombres y 36,4% de mujeres tras salida de Duco. En la imagen, el Presidente José Antonio Kast y la exministra Natalia Duco. DIEGO MARTIN/ATON CHILE
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