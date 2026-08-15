Capturan a imputado por delitos de connotación sexual contra una menor de edad en Talca

Tras diversas diligencias investigativas, la Policía de Investigaciones (PDI) de Talca logró la detención de un sujeto que permanecía prófugo de la justicia desde el 2017, por delitos de connotación sexual.

De acuerdo con el comisario Arturo Araneda, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex), el hombre registraba dos órdenes de detención vigentes del Juzgado de Garantía de Ancud y del 6° Juzgado de Garantía de Santiago. Esto, por delitos de connotación sexual cometidos contra una menor de edad que tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos.

La investigación inició tras una denuncia presentada por la madre de la víctima, “donde señala que su hija había sufrido hechos de índole sexual por parte de un profesor del colegio, siendo además amenazada por el imputado si ella revelaba los hechos a sus familiares”, explicó el uniformado.

Por la movilidad del requerido a través de diferentes ciudades, funcionarios policiales debieron desarrollar diferentes diligencias investigativas. Entre los procesos que ejecutaron figuran vigilancias discretas, empadronamientos y consultas a fuentes de información para dar con el paradero del sujeto.

Así, los trabajos especializados permitieron localizarlo en la Región del Maule, donde detectives de la Brisex concretaron su captura. El imputado fue posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Garantía y quedó en prisión preventiva .