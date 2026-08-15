Gobierno pide renuncia a delegado presidencial provincial de Chañaral por ocupación ilegal de terreno fiscal

Una nueva salida se suma al Gobierno, luego de que se solicitara la renuncia al delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, tras el pronunciamiento de la Contraloría Regional de Atacama que acreditó que mantenía una ocupación ilegal de un inmueble fiscal en el sector de Portofino, en la comuna de Chañaral.

La decisión fue informada a través de un comunicado del Ministerio del Interior luego de conocerse el pronunciamiento del organismo fiscalizador, que concluyó que la conducta de la autoridad vulneraba el principio de probidad administrativa.

“El Gobierno reitera que la probidad, el irrestricto respeto a la legalidad y la ética pública constituyen valores intransigibles y por ende, el actuar de todos los funcionarios y representantes gubernamentales debe ajustarse siempre a los más altos estándares de transparencia que la ciudadanía exige y merece”, señala el escrito.

La subrogancia quedó radicada, de acuerdo con el decreto correspondiente, en el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama, Fernando Flores Fredes, quien asumirá la continuidad de las funciones mientras el nivel central define a la nueva autoridad.

Una ocupación estimada en 16 años

El pronunciamiento de la Contraloría Regional de Atacama, fechado el 7 de agosto, tuvo su origen en una denuncia realizada bajo reserva de identidad respecto de un inmueble fiscal ubicado en Portofino.

Según los antecedentes recabados por la Seremi de Bienes Nacionales, un catastro realizado en 2019 ya había constatado que Urrejola mantenía una ocupación irregular en el lugar. La situación volvió a ser verificada durante una fiscalización en terreno realizada el 2 de junio de este año.

El inmueble corresponde a una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados, cercada y con una construcción de material ligero. Bienes Nacionales estimó que la ocupación se extendía por cerca de 16 años.

El organismo también informó que, debido a sus actuales funciones, Urrejola residía en la ciudad de Chañaral y frecuentaba el inmueble durante los fines de semana.

Gobierno pide renuncia a delegado presidencial provincial de Chañaral por ocupación ilegal de terreno fiscal. Imagen referencial. Instagram @dppchanaral

A partir de estos antecedentes, Contraloría concluyó que la ocupación ilegal resultaba especialmente relevante considerando que, en su calidad de delegado presidencial provincial, Urrejola contaba con atribuciones legales vinculadas a la fiscalización de bienes fiscales y a requerir su restitución.

Como consecuencia del pronunciamiento, Contraloría instruyó a la Subsecretaría del Interior iniciar un procedimiento disciplinario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de la autoridad.

El organismo pidió además que se informe sobre el avance de esas diligencias en un plazo de 10 días hábiles.

Paralelamente, la Seremi de Bienes Nacionales deberá iniciar las gestiones para poner término a la ocupación ilegal, ordenar el desalojo del inmueble fiscal y efectuar el cobro correspondiente por el período en que el terreno fue utilizado irregularmente.

La repartición ya había informado en junio de la situación a la delegada presidencial regional de Atacama para que se adoptaran las medidas correspondientes.