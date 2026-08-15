SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobierno pide renuncia a delegado presidencial provincial de Chañaral por ocupación ilegal de terreno fiscal

    Luego de que Contraloría acreditara que Sebastián Urrejola Aranda mantenía una ocupación irregular en Portofino, determinó que la situación vulneraba el principio de probidad administrativa. Será subrogado por el seremi de las Culturas de Atacama, Fernando Flores Fredes.

    Por 
    Felipe Rivera
    Gobierno pide renuncia a delegado presidencial provincial de Chañaral por ocupación ilegal de terreno fiscal Instagram @dppchanaral

    Una nueva salida se suma al Gobierno, luego de que se solicitara la renuncia al delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, tras el pronunciamiento de la Contraloría Regional de Atacama que acreditó que mantenía una ocupación ilegal de un inmueble fiscal en el sector de Portofino, en la comuna de Chañaral.

    La decisión fue informada a través de un comunicado del Ministerio del Interior luego de conocerse el pronunciamiento del organismo fiscalizador, que concluyó que la conducta de la autoridad vulneraba el principio de probidad administrativa.

    “El Gobierno reitera que la probidad, el irrestricto respeto a la legalidad y la ética pública constituyen valores intransigibles y por ende, el actuar de todos los funcionarios y representantes gubernamentales debe ajustarse siempre a los más altos estándares de transparencia que la ciudadanía exige y merece”, señala el escrito.

    La subrogancia quedó radicada, de acuerdo con el decreto correspondiente, en el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama, Fernando Flores Fredes, quien asumirá la continuidad de las funciones mientras el nivel central define a la nueva autoridad.

    Una ocupación estimada en 16 años

    El pronunciamiento de la Contraloría Regional de Atacama, fechado el 7 de agosto, tuvo su origen en una denuncia realizada bajo reserva de identidad respecto de un inmueble fiscal ubicado en Portofino.

    Según los antecedentes recabados por la Seremi de Bienes Nacionales, un catastro realizado en 2019 ya había constatado que Urrejola mantenía una ocupación irregular en el lugar. La situación volvió a ser verificada durante una fiscalización en terreno realizada el 2 de junio de este año.

    El inmueble corresponde a una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados, cercada y con una construcción de material ligero. Bienes Nacionales estimó que la ocupación se extendía por cerca de 16 años.

    El organismo también informó que, debido a sus actuales funciones, Urrejola residía en la ciudad de Chañaral y frecuentaba el inmueble durante los fines de semana.

    Gobierno pide renuncia a delegado presidencial provincial de Chañaral por ocupación ilegal de terreno fiscal. Imagen referencial. Instagram @dppchanaral

    A partir de estos antecedentes, Contraloría concluyó que la ocupación ilegal resultaba especialmente relevante considerando que, en su calidad de delegado presidencial provincial, Urrejola contaba con atribuciones legales vinculadas a la fiscalización de bienes fiscales y a requerir su restitución.

    Como consecuencia del pronunciamiento, Contraloría instruyó a la Subsecretaría del Interior iniciar un procedimiento disciplinario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de la autoridad.

    El organismo pidió además que se informe sobre el avance de esas diligencias en un plazo de 10 días hábiles.

    Paralelamente, la Seremi de Bienes Nacionales deberá iniciar las gestiones para poner término a la ocupación ilegal, ordenar el desalojo del inmueble fiscal y efectuar el cobro correspondiente por el período en que el terreno fue utilizado irregularmente.

    La repartición ya había informado en junio de la situación a la delegada presidencial regional de Atacama para que se adoptaran las medidas correspondientes.

    Lee también:

    Más sobre:ChañaralDelegado presidencial provincialContraloríaRenunciaAtacamaPortofinoGobiernoBienes Nacionales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Región Metropolitana registra hasta 27,2 mm de lluvia y mantiene alerta amarilla por evento meteorológico

    Migraciones lanza nuevo trámite de habilitación laboral: registra 4.800 consultas y 1.000 descargas en su primera jornada

    De la Espriella agradece a Netanyahu por apoyo tras terremoto en Colombia

    Hombre muere tras ser atacado con un objeto contundente en Cañete: PDI investiga el crimen

    Bancada PPD-IND acusa “retroceso a la inquisición” por propuesta que restringe acceso a la salud a condenados

    En busca de la reelección: Martínez destaca consolidación del FA en su presidencia y llama a avanzar “al siguiente paso”

    Lo más leído

    1.
    Senador Pedro Araya: “El segundo gran quiebre de la oposición va a venir con este proyecto de seguridad”

    Senador Pedro Araya: “El segundo gran quiebre de la oposición va a venir con este proyecto de seguridad”

    2.
    UDI acusa “grave intromisión” de la ONU por críticas a la Corte Suprema y pide a Cancillería expresar molestia

    UDI acusa “grave intromisión” de la ONU por críticas a la Corte Suprema y pide a Cancillería expresar molestia

    3.
    El duelo que se libra entre Alvarado y Quiroz que tensiona a La Moneda

    El duelo que se libra entre Alvarado y Quiroz que tensiona a La Moneda

    4.
    Elecciones FA: Yeomans refuerza ideas de su candidatura y apunta a construir un partido que sea una alternativa a Kast

    Elecciones FA: Yeomans refuerza ideas de su candidatura y apunta a construir un partido que sea una alternativa a Kast

    5.
    Gabinete de Kast queda compuesto por 63,6% de hombres y 36,4% de mujeres tras salida de Duco

    Gabinete de Kast queda compuesto por 63,6% de hombres y 36,4% de mujeres tras salida de Duco

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Migraciones lanza nuevo trámite de habilitación laboral: registra 4.800 consultas y 1.000 descargas en su primera jornada
    Chile

    Migraciones lanza nuevo trámite de habilitación laboral: registra 4.800 consultas y 1.000 descargas en su primera jornada

    Hombre muere tras ser atacado con un objeto contundente en Cañete: PDI investiga el crimen

    Bancada PPD-IND acusa “retroceso a la inquisición” por propuesta que restringe acceso a la salud a condenados

    Capitalizar, no retirar, no endeudar
    Negocios

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    La fórmula de Santander Consumer, la mayor firma de financiamiento automotriz del país, para crecer a tasas de dos dígitos

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia
    Tendencias

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    El cuestionamiento de Yasmani Acosta tras la idea parlamentaria de eliminar el Mindep: “El deporte cambia vidas”
    El Deportivo

    El cuestionamiento de Yasmani Acosta tras la idea parlamentaria de eliminar el Mindep: “El deporte cambia vidas”

    ¿Cuándo es? ¿Quién transmite? Revisa cómo ver la presentación de Alexis Sánchez en el Montreal

    Las Diablas tras su debut: “No hay que celebrar una derrota, pero hubo un muy buen trabajo ante las campeonas mundiales”

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda

    Jodie Comer: “Killing Eve permitió que la gente me viera desde muchas perspectivas diferentes”

    Soledad Fariña: “Para mí la poesía es un impulso que no se puede reprimir”

    De la Espriella agradece a Netanyahu por apoyo tras terremoto en Colombia
    Mundo

    De la Espriella agradece a Netanyahu por apoyo tras terremoto en Colombia

    Talibanes conmemoran cinco años de su regreso al poder y llaman a EE.UU. a reabrir su embajada

    Hezbolá exige al gobierno libanés suspender conversaciones con Israel tras ataques que dejaron al menos 11 muertos

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta