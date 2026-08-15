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    Política

    En busca de la reelección: Martínez destaca consolidación del FA en su presidencia y llama a avanzar “al siguiente paso”

    La actual timonel del Frente Amplio también endureció el tono en contra de la administración de Kast y destacó el liderazgo del expresidente Boric.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

    Al igual que su contendora Gael Yeomans, la actual timonel del Frente Amplio y carta de la continuidad en las elecciones internas, Constanza Martínez, acudió hasta la sede nacional de la colectividad para emitir de manera presencial su sufragio en los stands dispuestos para la militancia.

    Los comicios, que se realizarán entre hoy sábado y mañana domingo, eso sí, son en modalidad electrónica remota.

    Además de la directiva nacional, este fin de semana los militantes también elegirán al comité central del partido -que es el órgano donde radica la conducción política de la tienda-, directivas regionales, de frentes, del territorio internacional y las duplas paritarias de los espacios de base de la colectividad. Y a la vez se renovará parcialmente el Tribunal Supremo, así como sus instancias regionales.

    Martínez, que busca seguir a la cabeza del partido por otros dos años, destacó la consolidación del proyecto durante su actual administración y llamó a avanzar al “siguiente paso”.

    “Creo que estamos en un proceso de formación partidario, de consolidación, y acá tenemos una lista que reconoce el trabajo que hemos realizado, que reconoce la historia de los dos últimos años del partido, pero también de los últimos diez. Y tenemos un partido más preparado para los desafíos que vienen, y lo importante es que, desde esa experiencia, logremos avanzar al siguiente paso”, dijo.

    En ese sentido, la exdelegada presidencial de la RM apuntó que ““ojalá, después del domingo, que desde el 17 en adelante, nos pongamos todos a trabajar por hacer una alternativa política para Chile, una alternativa para ganar el próximo gobierno, una alternativa para ganar los gobiernos locales, pero, sobre todo, para cambiar la vida de la gente que hoy día no está pudiendo llegar a fin de mes y lo está pasando mal con las pésimas reformas de este gobierno”.

    Martínez también endureció el tono en contra de la administración del Presidente José Antonio Kast y destacó el liderazgo del exmandatario Gabriel Boric, la principal figura que milita en el FA.

    “Lo primero es que el liderazgo del presidente Gabriel Boric crece cada día que pasa, y eso porque su disposición al diálogo, al debate fraterno, al cuidado de nuestro país, y a ser presidente de todos los chilenos y chilenas, se contrasta de una manera muy evidente con el presidente que actualmente tenemos”, remarcó.

    Y luego lanzó contra el actual Jefe de Estado: “Un presidente que ni siquiera ha sido capaz de hacer una autocrítica respecto a la cantidad de autoridades que han salido. Son cerca de 42 autoridades que han salido en menos de 155 días. Dos autoridades por semana han tenido que sacar en este gobierno, el mismo gobierno que había planteado de que ellos eran los expertos que venían a hacer auditoría”.

    “Son el gobierno que ha tenido que sacar tres ministras hasta el momento, que no tiene plan de seguridad, que ha sido incapaz de poder responder a las necesidades que tiene la gente”, añadió.

    En ese sentido, se declaró orgullosa de que el FA “haya sido autocrítico en tiempo real, hemos tenido documentos que son públicos, que ustedes pueden leer, que los hicimos en nuestro comité central durante los años anteriores y siendo gobierno. Así que creo que la diferencia es abismal”.

    Más sobre:Constanza MartínezFrente AmplioFAGael YeomansGabriel BoricJosé Antonio KastElecciones

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