Hezbolá exige al gobierno libanés suspender conversaciones con Israel. En la imagen, soldados de Hezbolá.

Las milicias de Hezbolá denunciaron una ola de ataques israelíes que dejó en las últimas horas al menos 11 personas muertas y 19 heridas en el sur de Líbano, en los hechos más letales registrados en la zona durante los últimos dos meses.

Tras los ataques, el grupo prometió una “respuesta proporcionada” ante lo que calificó como una “brutal masacre” y exigió al gobierno libanés suspender inmediatamente las conversaciones que mantiene con Israel para definir el estatus de seguridad en la zona.

“Los libaneses se han despertado al sonido de una escalada agresiva y una brutal masacre”, señaló Hezbolá al referirse a los ataques israelíes en Ansar y Deir Zahrani, calificándolos como “un crimen atroz que se suma al historial del enemigo”.

Las milicias responsabilizaron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la intensificación de los ataques y acusaron al mandatario de buscar “reforzar su posición política interna” y “congraciarse con la extrema derecha” de cara a las elecciones de octubre.

Hezbolá exige al gobierno libanés suspender conversaciones con Israel tras ataques que dejaron al menos 11 muertos. En la imagen, Benjamin Netanyahu.

Hezbolá cuestiona negociaciones con Israel

En sus declaraciones, Hezbolá sostuvo que el gobierno libanés debería “revisar sus cálculos” respecto de las conversaciones con Israel, argumentando que las negociaciones están siendo un fracaso y que, según el grupo, solo están demostrando “su incapacidad para proteger a Líbano y a su pueblo”.

Las milicias pidieron a las autoridades libanesas “dejar de perseguir unas negociaciones con Israel” a las que, afirmaron, están siendo “arrastradas” por Estados Unidos, y adoptar una “postura nacional, valiente y responsable”.

Hezbolá también cuestionó al embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, quien defendió este viernes la política de demoliciones sistemáticas que Israel está desarrollando en zonas del sur de Líbano bajo su control. Según el diplomático, esa destrucción terminaría si Hezbolá entrega las armas.

Hezbolá exige al gobierno libanés suspender conversaciones con Israel tras ataques que dejaron al menos 11 muertos. En la imagen, soldado de Hezbolá.

El grupo respondió que la declaración del embajador constituye un “chantaje” y sostuvo que, en cambio, Estados Unidos debería exigir primero la retirada israelí de la zona.

“Solo confirman que lo que buscan los estadounidenses es el interés y la seguridad del enemigo israelí a expensas de la soberanía del Líbano y su pueblo”, afirmó Hezbolá respecto de los comentarios del diplomático estadounidense.