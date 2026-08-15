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    ¿Cuándo es? ¿Quién transmite? Revisa cómo ver la presentación de Alexis Sánchez en el Montreal

    El futbolista nacional tendrá su primer contacto masivo con los hinchas de su nuevo club este fin de semana.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Alexis Sánchez será presentado ante los hinchas este fin de semana. Simon Prelle

    Alexis Sánchez desata la locura en Canadá. El delantero nacional llegó a Montreal para unirse al club homónimo en el que continuará su carrera.

    Durante la tarde de este viernes el tocopillano arribó a la ciudad donde tuvo un recibimiento de rockstar.

    En una serie de videos publicados por el club se pudo observar la presencia de una multitud que esperaba al chileno, por lo que Sánchez debió ser escoltado por tres guardias de seguridad.

    Entre los presentes se pudo apreciar a una gran cantidad de chilenos con la camiseta de la Selección.

    Allí recibió la visita de la alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, chilena-canadiense que fue electa en su cargo el año pasado. La mujer, que es la primera persona de origen latinoamericano en liderar la ciudad, le dio la bienvenida: posaron con la camiseta del Niño Maravilla, la bufanda del club y luego ambos se pusieron la camiseta del nuevo equipo del Niño Maravilla.

    La gran presentación

    Ahora, Alexis Sánchez se prepara para la que será su gran presentación frente a los hinchas en la previa del partido por la MLS contra el DC United en el Saputo Stadium.

    Este duelo está programado para este sábado 15 de agosto a partir de las 19.30 horas de Chile.

    “Alexis Sánchez está en Montreal. Denle una cálida bienvenida durante su presentación en el Partido Retro, mañana, sábado 15 de agosto. ¡Los esperamos!”, escribió el club en sus redes sociales.

    ¿Cómo ver la presentación de Alexis Sánchez?

    La presentación de Alexis Sánchez en el Montreal podrá ser seguida a través de Apple TV. La plataforma se puede contratar por un valor de $4.990 mensuales. Por cierto cuenta con una modalidad de prueba gratuita por siete días.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolAlexis SánchezMontreal

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