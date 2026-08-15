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    Migraciones lanza nuevo trámite de habilitación laboral: registra 4.800 consultas y 1.000 descargas en su primera jornada

    La herramienta del Servicio Nacional de Migraciones permite verificar si una persona extranjera está autorizada para trabajar en Chile y obtener un certificado que puede ser validado por el empleador.

    Por 
    Felipe Rivera
    Migraciones lanza nuevo trámite de habilitación laboral: registra 4.800 consultas y 1.000 descargas en su primera jornada. Imagen referencial.

    4.800 consultas y 1.000 certificados descargados registró durante su primera jornada el nuevo trámite de habilitación laboral implementado por el Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig), una herramienta destinada a verificar si una persona extranjera se encuentra autorizada para desarrollar actividades remuneradas en Chile.

    Las cifras corresponden al balance entregado por el organismo hasta las 17.00 horas del viernes, luego de que la plataforma comenzara a operar a las 12.00 horas.

    El trámite, denominado Consulta de Habilitación Laboral, permite obtener un certificado oficial que informa si el solicitante se encuentra o no habilitado para trabajar en el país. El objetivo es que tanto el trabajador extranjero como su eventual empleador puedan comprobar su situación antes de concretar una contratación.

    El documento es emitido a través del Portal de Trámites Digitales de Migraciones y cuenta con un código QR, mediante el cual el empleador puede verificar la validez del certificado.

    Más de 232 mil extranjeros habrían trabajado sin permisos

    La implementación de la herramienta surge luego de un cruce de información realizado entre el Servicio Nacional de Migraciones y la Superintendencia de Pensiones.

    Según explicó el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, el análisis permitió detectar que “en los últimos 4 años hay más de 232 mil personas que han cotizado y trabajado sin tener los permisos respectivos”.

    El organismo también informó que más de 40 mil empresas y personas naturales habrían contratado a trabajadores extranjeros que no se encontraban autorizados para ejercer actividades remuneradas en Chile.

    Sernamig lanza nuevo trámite de habilitación laboral: registra 4.800 consultas y 1.000 descargas en su primera jornada

    De acuerdo con el informe, este tipo de contratación se concentra principalmente en cuatro sectores económicos: agroindustria, gastronomía, comercio y construcción.

    Sauerbaum sostuvo que la nueva herramienta también apunta a evitar que los empleadores realicen contrataciones irregulares que puedan exponerlos a multas.

    “Nosotros esperamos que con esto vayamos terminando la irregularidad laboral en Chile, la informalidad que hoy día existe y de esa manera también vayamos promoviendo el control migratorio que el presidente Kast nos ha solicitado”, señaló.

    Cómo obtener el certificado

    El trámite es gratuito y completamente digital. Para realizarlo, el usuario debe ingresar al Portal de Trámites Digitales del Servicio Nacional de Migraciones y seleccionar la opción “Consulta Habilitación Laboral”.

    De acuerdo con el instructivo elaborado por el servicio, el proceso comienza con la autenticación del usuario mediante sus credenciales digitales y continúa con la validación de sus datos personales. Posteriormente, el sistema permite seleccionar el criterio de búsqueda y consulta las bases de Migraciones para emitir el dictamen sobre su situación laboral.

    Una vez realizada la validación, el portal informa si la persona está “habilitada para trabajar” y permite generar un comprobante oficial en formato PDF. El certificado incluye además un código QR, mediante el cual el empleador puede verificar su validez.

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