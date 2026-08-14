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    Práctica policial de invierno: 150 aspirantes a oficiales de Carabineros cierran semana de entrenamiento en la cordillera

    “No solamente aprenden técnicas de desplazamiento en nieve, sino que también deben saber cómo responder ante una emergencia y desenvolverse de manera segura en un ambiente de montaña”, destacó el capitán Nicolás Henríquez.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En Nevados de Chillán, 150 aspirantes a oficiales de Carabineros completaron su práctica policial de invierno, adquiriendo en su formación herramientas para desenvolverse con propiedad en terrenos cordilleranos y bajo condiciones meteorológicas adversas.

    El instructor de la Escuela de Carabineros, capitán Nicolás Henríquez, explicó que la actividad va en línea con un objetivo de formación integral de los futuros oficiales.

    “Los aspirantes no solamente aprenden técnicas de desplazamiento en nieve, sino que también deben saber cómo responder ante una emergencia y desenvolverse de manera segura en un ambiente de montaña”, destacó.

    Durante siete días, los futuros oficiales llevaron a la práctica conocimientos adquiridos en las aulas para enfrentar las exigencias propias de la montaña.

    La instrucción contempló materias vinculadas al medio cordillerano, entre ellas búsqueda y rescate, construcción de refugios y esquí de pista, detallan desde la policía uniformada.

    A ello se sumó la capacitación en primeros auxilios psicológicos, orientada a entregar herramientas para actuar adecuadamente frente a personas afectadas por situaciones de emergencia.

    Los 150 aspirantes, provenientes de distintas regiones del país, dieron así cumplimiento a una experiencia de formación que les permitió conocer directamente las dificultades que presenta el entorno cordillerano.

    “Lo más importante es que se vayan con una experiencia que les sirva durante toda su carrera. Que sepan evaluar los riesgos y tomar buenas decisiones ante escenarios adversos”, concluyó el capitán Henríquez.

    La formación contó con la participación de especialistas en montaña y la metodología utilizada fue principalmente de carácter práctico, por lo que en cada jornada los participantes debieron enfrentar situaciones que exigieron concentración, coordinación y capacidad de adaptación.

    Más sobre:CarabinerosCapacitaciónAlta montaña

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