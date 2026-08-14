Fiscalía concreta diligencias en tres divisiones de Codelco en indagatoria por sobrestimación en la producción

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, junto a la Fiscalía de Delitos Especializados y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron esta semana diversas diligencias en tres divisiones de Codelco en el norte del país.

Esto, en el marco de la investigación penal por eventuales irregularidades en la gestión de la compañía por la sobrestimación de la producción de toneladas métricas de cobre reportadas durante 2025.

La indagatoria responde a una auditoría interna en la que la empresa reconoció una desviación de la producción de cobre durante 2025. En total, fueron 26.875 toneladas las que se reportaron como producidas, contraviniendo las normas internas de la estatal.

“Están desarrollándose diversas diligencias, entre ellas hemos concurrido durante la semana a la División Ministro Hales, a Radomiro Tomic y Chuquicamata. En esa visita, durante tres días, hemos podido entrevistarnos con diversos ejecutivos que nos explicaron los procesos productivos de cada una de estas divisiones de Codelco, en los cuales pudimos apreciar in situ, en terreno, el problema de la sobrestimación de la producción”, detalló el fiscal Cubillos.

El persecutor destacó que esta labor permitió conocer de primera fuente los lugares, materiales y procesos productivos involucrados.

“Esta ha sido una visita muy útil para poder entender en definitiva el fondo del problema que se encuentra en esta causa y también pudimos apreciar la complejidad de cada uno de estos procesos”, puntualizó el fiscal regional.