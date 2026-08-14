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    Política

    Canciller descarta abandonar la Corte Penal Internacional tras fuerte llamado del jefe del Pentágono a aliados latinoamericanos

    El ministro Pérez Mackenna señaló que si bien “todas las instituciones son perfectibles y mejorables”, Chile sigue siendo miembro del organismo con sede en La Haya. Más dura fue la respuesta del titular de Defensa, Fernando Barros, que ante el discurso del secretario de Guerra norteamericano, señaló: “No somos el patio trasero de ningún país”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    El canciller Francisco Pérez Mackenna.

    El fuerte llamado que hizo el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a los países que integran una coalición regional contra el narcotráfico para abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), no fue considerada, de momento, por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    En un discurso altisonante, durante una intervención realizada en Panamá, el jefe del Pentágono calificó al tribunal con sede en La Haya como una amenaza para la soberanía de los Estados.

    Hegseth dirigió su petición especialmente a los miembros del denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el Presidente Donald Trump, para fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado y el tráfico de drogas.

    Desde La Moneda, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, descartó aceptar la solicitud emanada desde Washington.

    “Nosotros somos miembros de la Corte Penal Internacional, y sin perjuicio que todos los organismos pueden ser perfectibles y mejorables, seguimos siendo miembros de la CPI”, respondió.

    El ministro de defensa, Fernando Barros. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Más dura fue la respuesta entregada este jueves por el ministro de Defensa, Fernando Barros, que en una entrevista con 24Horas, marcó distancia con algunas posturas de Estados Unidos.

    El secretario de Estado, que fue testigo de las palabras de Hegseth ante ministros de Defensa de América Latina, al ser consultado por la referencia a la doctrina Monroe y su eventual impacto en la relación con los países de la región, dijo: “Desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país”.

    Barros fue requerido por estas palabras también en Palacio, sin embargo, optó por no profundizar en sus dichos.

    Pérez Mackenna, en tanto, al ser inquirido por el tono de las declaraciones de su par de Defensa, retrucó: “No me voy a referir a las afirmaciones del ministro Barros, simplemente puedo decir que estamos trabajando juntos”.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaFernando BarrosCancilleríaMinisterio de DefensaEstados UnidosDonald TrumpPete HegsethGobiernoJosé Antonio KastCorte Penal Internacional

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