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    Trama bielorrusa: tribunal mantiene prisión preventiva de Mario Vargas y Eduardo Lagos

    Gonzalo Migueles, en tanto, desistió de la revisión de cautelares en la jornada previa a la resolución.

    Por 
    Claudio Portilla
     
    María Catalina Batarce

    El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desechó modificar la medida cautelar de prisión preventiva en la que permanecen Mario Vargas y Eduardo Lagos Herrera en el marco de la investigación conocida como trama bielorrusa.

    Los abogados se encontraban en prisión preventiva desde noviembre pasado, cuando fueron formalizados por los delitos de soborno y lavado de activos.

    Durante la jornada del jueves, Gonzalo Migueles, otrora pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, desistió de la revisión de cautelares.

    Se esperaba que Lagos declarara, sin embargo, descartó hacerlo.

    En tanto, la defensa de Lagos solicitó el cambio de medidas cautelares a arresto domiciliario parcial, apuntando que la prisión preventiva es desproporcional, y citando los cambios que tuvieron en su cautelares Ángela Vivanco y recientemente Joaquín Lavín León.

    Por su parte, desde la defensa de Vargas solicitaron arresto domiciliario total para el imputado, alegando que “no hay antecedentes que hablen sobre la participación totalitaria, más allá de la amistad que haya tenido con otros coimputados”.

    De acuerdo a la investigación, los dos abogados, en representación del consorcio chileno-bielorruso, Belaz Movitec, habrían supuestamente pagado millonarios sobornos a la exministra Ángela Vivanco y a Migueles para que la Suprema fallara a su favor.

    Más sobre:Trama bielorrusaMario VargasEduardo Lagos HerreraGonzalo Migueles

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