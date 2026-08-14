SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Multa contra inmobiliaria Moller y Pérez-Cotapos queda sin efecto por “demora excesiva” en el proceso de sanción

    La SMA había multado por ruidos molestos a una fanea de obra de la inmobiliaria Moller y Pérez-Cotapos en Providencia.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Zona donde se construyó el edificio por parte de la inmobiliaria Moller y Pérez-Cotapos y que fue denunciado por ruidos molestos durante las obras. Fuente: Google Maps.

    Una multa que se originó por una denuncia por ruidos molestos en 2019 quedó sin efecto. El Segundo Tribunal Ambiental dijo que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se demoró de forma excesiva en la tramitación del procedimiento sancionatorio relacionado con una infracción a la norma de ruido.

    El caso en cuestión se remonta a diversas denuncias por ruidos molestos provenientes de la faena de Moller y Pérez-Cotapos Construcciones Industriales S.A. Las obras en cuestión tuvieron relación con el edificio que hoy está construido en Avda. Ricardo Lyon N° 2550, comuna de Providencia, Región Metropolitana.

    Luego de fiscalizaciones en 2019, la SMA formuló cargos contra la empresa en 2022 y en septiembre de ese mismo año la empresa presentó un programa de cumplimiento que fue rechazado por la SMA en diciembre de 2022.

    Finalmente, la multa de 58 UTA (un poco más de $48 millones) fue impuesta en julio de 2023 y reafirmada en agosto de ese mismo año tras un rechazo al recurso de reposición contra la multa ante la SMA.

    Ante este contexto, y luego del proceso que inició Moller y Pérez-Cotapos ante el Segundo Tribunal Ambiental en septiembre 2025, esta instancia dijo que la SMA se demoró mucho en su proceso.

    Según resaltó el Segundo Tribunal Ambiental, la SMA tardó más de 26 meses desde que se configuró el deber de iniciar el procedimiento sancionatorio por ruidos hasta el momento en que dio inicio efectivo a este.

    Además, dice la sentencia, durante ese tiempo el ente fiscalizador no llevó a cabo ninguna actuación o gestión útil que justificara la demora, “lo que resulta particularmente relevante en atención a la naturaleza del incumplimiento”.

    Sobre desde cuándo comienza a correr el tiempo para decir si el proceso se realiza en un tiempo adecuado, la instancia judicial comentó, en un comunicado, que “no necesariamente es el inicio formal del procedimiento sancionatorio, mediante la formulación de cargos, sino también y bajo ciertas circunstancias, el momento en que se configura el deber de iniciarlo. Esto es, cuando la Superintendencia constata que la denuncia está revestida de seriedad y mérito suficiente”.

    “De este modo, al haberse substanciado el procedimiento en un plazo que, con creces, excede el razonable, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la pérdida de su eficacia y, por lo mismo, la sanción consiguiente, puesto que queda vacía de contenido y sin fundamento jurídico que la legitime. Deviene, además, en abiertamente ilegítima pues, como se expuso, son manifiestas las vulneraciones a los principios de derecho administrativo que se producen con la dilación indebida e injustificada al momento de originar un procedimiento administrativo sancionador”, dice el fallo.

    En detalle, la sentencia dejó sin efecto tanto la resolución sancionatoria como aquella que rechazó el recurso administrativo presentado por la empresa constructora contra la primera.

    El Tribunal estuvo integrado por la ministra Marcela Godoy Flores, presidenta (s) junto a los ministros suplentes Rodrigo Schnettler Carvajal, de la Corte de Apelaciones de Santiago, y Carlos Valdovinos Jeldes, del Tercer Tribunal Ambiental. La sentencia fue redactada por la ministra Godoy.

    Más sobre:EmpresasInmobiliariaConstrucciónMoller y Pérez-Cotapos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El criterio de “no agresión”: por qué Kast descabezó a todo el ministerio del Deporte (y no solo a Duco)

    El mensaje de la ONU a la Suprema: los cuadernos de remoción por licencias “vulneran el debido proceso y la independencia”

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori

    Ojos de la llave: el gesto del ministro García a Escalona y el round entre los senadores Moreira y Urrutia

    Ganaron todos en el TC: gobierno minimiza revés y oposición celebra premio de consuelo

    Pugna entre parlamentarios y diferencias en el gabinete enredan reforma de seguridad de Kast

    Lo más leído

    1.
    “Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria

    “Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria

    2.
    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    3.
    La última victoria legal de la abogada protagonista del caso Factop, Leonarda Villalobos

    La última victoria legal de la abogada protagonista del caso Factop, Leonarda Villalobos

    4.
    Chileno es seleccionado por OpenAI para medir el impacto económico de la inteligencia artificial

    Chileno es seleccionado por OpenAI para medir el impacto económico de la inteligencia artificial

    5.
    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    6.
    Minera Los Pelambres refuta en tribunales segundo fallo arbitral contra Alto Maipo

    Minera Los Pelambres refuta en tribunales segundo fallo arbitral contra Alto Maipo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Trama bielorrusa: tribunal mantiene prisión preventiva de Mario Vargas y Eduardo Lagos
    Chile

    Trama bielorrusa: tribunal mantiene prisión preventiva de Mario Vargas y Eduardo Lagos

    Arrau dice que habló con la ministra Chomali tras dudas por reforma constitucional en seguridad: “No tiene que ver directamente con salud”

    Canciller descarta abandonar la Corte Penal Internacional tras fuerte llamado del jefe del Pentágono a aliados latinoamericanos

    Multa contra inmobiliaria Moller y Pérez-Cotapos queda sin efecto por “demora excesiva” en el proceso de sanción
    Negocios

    Multa contra inmobiliaria Moller y Pérez-Cotapos queda sin efecto por “demora excesiva” en el proceso de sanción

    Expertos afirman que invariabilidad tributaria se mantuvo “intacta” tras su paso por el TC

    CMF postergó norma que prohíbe a bancos dar crédito a sus directores y sociedades “aguas abajo” con voto disidente en el consejo

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora
    Tendencias

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Estilo personalista, líos con el IND y mucho roce con sus colaboradores: los conflictos que sentenciaron a Natalia Duco
    El Deportivo

    Estilo personalista, líos con el IND y mucho roce con sus colaboradores: los conflictos que sentenciaron a Natalia Duco

    “Le vamos a estar eternamente agradecidos por tanta magia”: la sentida semblanza de Racing para despedir a Marcelo Díaz

    En vivo: La Moneda realiza un nuevo cambio de gabinete tras la salida de Natalia Duco

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

    Centro Cultural La Moneda presenta nueva exposición que conmemora los 100 años de los parques nacionales en Chile

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori
    Mundo

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori

    El Papa León XIV pide priorizar la protección de los menores migrantes y llama a promover la reunificación familiar

    Aumentan a 285 las personas fallecidas por el terremoto 7,4 en Colombia

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026