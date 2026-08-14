El criterio de “no agresión”: por qué Kast descabezó a todo el ministerio del Deporte (y no solo a Duco)

Santiago, 20 de marzo 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast junto al la Ministra del Deporte Natalia Duco, ratifican la postulacion de Chile para ser Sede de los Juegos Olimpicos de la juventud Diego Martin/Aton Chile

Fue durante la tarde de ayer que la ahora exministra del Deporte, Natalia Duco, llegó hasta La Moneda. Lo hizo de manera reservada y, según distintas versiones, en dos ocasiones: primero durante la tarde y luego hacia la noche, cuando terminó de definirse su salida y la de su subsecretario, Andrés Otero.

La permanencia de Duco ya generaba reparos en el Segundo Piso. Si bien durante la jornada algunos integrantes del gobierno intentaron bajar el perfil a las dudas sobre su continuidad, el video revelado por El Deportivo de La Tercera, en el que la entonces ministra aparece participando de una instancia social a la que se trasladó en un vehículo fiscal, terminó por sellar una gestión que se extendió por poco más de cinco meses.

Pero la controversia por el automóvil no fue el único antecedente sobre la mesa. De hecho, el desempeño de Duco venía siendo observado desde antes, y no solo por los episodios de tensión que protagonizó con el Instituto Nacional de Deportes (IND), como ocurrió a propósito de la utilización del Estadio Nacional para el concierto de la banda surcoreana BTS. El problema de fondo estaba en la relación con su subsecretario.

Desde hace semanas, la convivencia entre Duco y Otero era descrita como “insostenible” por quienes conocían el funcionamiento interno de la cartera. Entre las explicaciones que circulaban estaba la aspiración de Otero de ocupar el cargo de ministro y, en paralelo, los cuestionamientos al conocimiento de Duco respecto del funcionamiento del aparato público.

Esa tensión terminó convirtiéndose en un problema para La Moneda. La situación había llegado a tal punto que incluso circuló la versión de que el video de la instancia social que terminó precipitando la salida de la ministra habría sido grabado por el propio subsecretario.

Consultado por La Tercera respecto de esa versión, Otero fue tajante: “No, no lo grabé”, respondió el ahora exsubsecretario.

Con todo, más allá de quién registró las imágenes, la decisión de Kast terminó siendo más amplia que la salida de ella.

El Presidente optó por remover a ambos integrantes de la dupla ministerial. Y esa determinación tiene una lectura que trasciende al Ministerio del Deporte: para el gobierno, las disputas entre autoridades de una misma cartera no pueden transformarse en un conflicto que termine afectando su funcionamiento.

En otras palabras, el criterio aplicado por Kast fue que, cuando una relación entre dos autoridades se vuelve inviable, no necesariamente se optará por identificar a un solo responsable. La salida puede terminar afectando a ambos. Un mensaje para todo el resto del gabinete.

Y es que a mediados de junio, en medio de la fuerte disputa que se había instalado en el Ministerio de la Mujer, Kast resolvió remover a la entonces subsecretaria Daniela Castro. En esa oportunidad, la apuesta fue intervenir sobre una de las autoridades involucradas y permitir que la ministra continuara en funciones.

Sin embargo, los problemas en esa cartera no desaparecieron con la salida de Castro. Esa experiencia -dicen en Palacio- terminó dejando un aprendizaje para La Moneda: remover a uno de los protagonistas no necesariamente resuelve el problema.

Para reemplazarla, el gobierno optó por Francisco Riveros, hasta ahora integrante del Segundo Piso. Su llegada supone además trasladar a una cartera sectorial a un perfil que ha tenido experiencia en el mundo privado y en el seguimiento de la gestión estatal.

Riveros fue gerente de Palestino y se desempeñaba -hasta ahora- en el Segundo Piso de Alejandro Irarrázaval, formando parte, además, del equipo de la denominada Inspección Total al Estado, una de las instancias impulsadas por la administración para revisar el funcionamiento de los distintos organismos públicos.

Su arribo busca cerrar la crisis provocada por la gestión de Duco y Otero y recomponer el funcionamiento interno de una repartición que llevaba meses acumulando traspiés.

El Mandatario, en su discurso tras el ajuste, tuvo palabras de agradecimiento para la ahora jefa de la cartera: “Quiero agradecerle a Natalia Duco su lealtad, su compromiso incansable (…)”.

Y añadió: “Sin entrar en casos particulares, hay veces que podemos cometer un error, pero son las normas que hoy nos rigen y que debemos aplicar. Es un error que cualquiera puede cometer. A veces quienes nos tienen que aconsejar, no nos aconsejan tan bien”.