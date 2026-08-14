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    Aumentan a 285 las personas fallecidas por el terremoto 7,4 en Colombia

    Según las autoridades, además se han registrado 3.975 personas heridas. Además 354 se encuentra desaparecidas.

    Por 
    Europa Press

    Las autoridades de Colombia han elevado este viernes a más de 280 los muertos y a más de 3.970 heridos por causa del seísmo de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió el noroeste del país latinoamericano a comienzos de esta semana.

    Concretamente, son 285 las personas que han perdido la vida y 3.975 las que han resultado heridas, cinco muertos y cinco heridos más que el balance de la última hora del jueves, mientras que restan 354 desaparecidos, según la estimación más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que agrega que hasta el momento la cifra de rescatados asciende a 348.

    Respecto a las labores de rescate, el director de la UNGRD, David Tamayo, ha señalado que aunque la prioridad de sus efectivos es “seguir en la búsqueda de las personas atrapadas” bajo los escombros, se está llegando a un tiempo en el que la probabilidad de encontrar supervivientes “se va agotando”.

    “La consigna es no dejar de buscar y encontrar a todas esas personas que están reportadas como desaparecidas, y no descansar hasta (...) encontrar a esas personas, ojalá vivas, o recuperar sus cuerpos”, ha subrayado Tamayo en rueda de prensa desde el Palacio de San Carlos de Bogotá.

    Hasta el momento, de los 260 cuerpos que ha recibido el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, han sido identificados 246 de ellos, de los cuales 17 son menores de edad.

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