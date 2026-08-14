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    Carabineros refuerza controles en Arauco incorporando canes antidrogas

    El prefecto Juan Muñoz Gaete explicó que con este despliegue la policía uniformada "busca reforzar la presencia policial y generar nuevos mecanismos de prevención, combinando la experiencia de sus funcionarios especializados COP con el apoyo de perros detectores de drogas”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Prefectura Control Orden Público (COP) Arauco y el OS-7 de Carabineros desarrollaron un servicio extraordinario que se extendió por tres días y en el que se ejecutaron 155 controles vehiculares y 133 controles de identidad en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa.

    El despliegue consideró el uso de drones y la incorporación de especialistas en la detección de drogas del OS-7 que trabajaron junto a perros detectores especialmente adiestrados para revisar vehículos y buses con la finalidad de detectar sustancias ilícitas.

    El coronel Juan Muñoz Gaete, prefecto de la Prefectura COP Arauco, destacó que el trabajo conjunto “permite realizar operaciones de controles vehiculares y de identidad selectivos, en un entorno seguro”.

    “Estos patrullajes y fiscalizaciones en diferentes lugares del cono sur de la Provincia de Arauco, generan seguridad en los habitantes de las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, todo esto apoyado permanentemente por vigilancia aérea de aeronaves no tripuladas”, señaló.

    El oficial sostuvo que con esta iniciativa “Carabineros busca reforzar la presencia policial y generar nuevos mecanismos de prevención, combinando la experiencia de sus funcionarios especializados COP con el apoyo de perros detectores de drogas”.

    Más sobre:PolicialCarabinerosAraucoSeguridadDrogas

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