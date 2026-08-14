Carabineros refuerza controles en Arauco incorporando canes antidrogas

La Prefectura Control Orden Público (COP) Arauco y el OS-7 de Carabineros desarrollaron un servicio extraordinario que se extendió por tres días y en el que se ejecutaron 155 controles vehiculares y 133 controles de identidad en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa.

El despliegue consideró el uso de drones y la incorporación de especialistas en la detección de drogas del OS-7 que trabajaron junto a perros detectores especialmente adiestrados para revisar vehículos y buses con la finalidad de detectar sustancias ilícitas.

El coronel Juan Muñoz Gaete, prefecto de la Prefectura COP Arauco, destacó que el trabajo conjunto “permite realizar operaciones de controles vehiculares y de identidad selectivos, en un entorno seguro”.

“Estos patrullajes y fiscalizaciones en diferentes lugares del cono sur de la Provincia de Arauco, generan seguridad en los habitantes de las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, todo esto apoyado permanentemente por vigilancia aérea de aeronaves no tripuladas”, señaló.

El oficial sostuvo que con esta iniciativa “Carabineros busca reforzar la presencia policial y generar nuevos mecanismos de prevención, combinando la experiencia de sus funcionarios especializados COP con el apoyo de perros detectores de drogas”.