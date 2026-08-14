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    Detienen a mujer tras publicar amenaza contra el Presidente Kast durante visita a Talca

    La mujer, de 23 años, fue detenida por personal de la Policía de Investigaciones.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial.

    Una mujer fue detenida por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), tras publicar amenazas contra el Presidente José Antonio Kast durante su visita a Talca, en la Región del Maule.

    De acuerdo a los antecedentes dados a conocer por Meganoticias, la mujer habría realizado una fotografía en las afueras del edificio de los Servicios Públicos de Talca, en el cual hacía una referencia a una arma de fuego tipo Glock y a la intención de matar.

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió al respecto señalando que “esa amenaza fue rápidamente investigada por la Policía de Investigaciones quien a las pocas horas ya contaba con la presencia de esa persona en el cuartel”.

    Según los antecedentes, se trataría de una mujer de 23 años, la cual fue detenida por el delito de amenazas contra la autoridad.

    A raíz del procedimiento, además se incautó el teléfono celular de la imputada.

    Los hechos se registraron mientras el Presidente Kast se encontraba realizando una visita a la zona a raíz del traslado de internos hacia la cárcel La Laguna de Talca.

    Más sobre:José Antonio KastPDITalca

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