Alvarado evita profundizar en motivos de salida de Duco del gabinete y abre puerta a exlanzadora “en algún otro desafío futuro”

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a la remoción de Natalia Duco del Ministerio del Deporte, tras su polémica respuesta a la Contraloría por la denuncia de mal uso de auto fiscal.

La salida se selló este jueves, luego que la exatleta fue citada en horas de la tarde a La Moneda para dar explicaciones sobre lo sucedido, en medio del malestar que generó un reportaje de La Tercera que reveló la respuesta que la exlanzadora entregó al órgano fiscalizador mediante un documento emitido por el subsecretario Andrés Otero, quien también fue sacado del cargo.

En el oficio se descarta el mal uso de medios públicos en una actividad realizada el 23 de abril, denunciada a Contraloría, y se explica el motivo de la cita como “una reunión de trabajo”. Lo que contrasta con un video en que se ve a Duco y parte de su equipo participando de un karaoke.

En Palacio, el jefe de gabinete fue requerido si Duco mintió en su respuesta a la Contraloría: “No, yo creo que hay un procedimiento que está en trámite. La Contraloría no ha emitido juicio, pero la ministra Duco ha presentado su renuncia”, respondió.

“Quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle su entrega, su disposición, su trabajo para con el gobierno. Se cierra una etapa y llegarán nuevas personas a continuar el trabajo”, señaló Alvarado.

Al ser inquirido por los motivos de la salida, el biministro evitó profundizar: “No voy a entrar en detalle. Aquí hay una exministra de Estado que consideró conveniente presentar su renuncia al gobierno. El gobierno la ha aceptado”.

“Siempre en una gestión hay diferentes elementos de juicio que llevan a ponderar a las personas su situación personal en ejercicio del cargo y ambos (Duco y Otero) han estimado que era mejor dar un paso al costado y que nuevas personas desarrollen la labor en el Ministerio de Deporte”, remarcó.

Además, el secretario de Estado abrió la puerta a la exlanzadora para un eventual regreso al gobierno: “Nosotros valoramos y reconocemos su trabajo durante estos meses y esperamos contar con ella en algún otro desafío futuro”.

Alvarado, por otra parte, descartó que la remoción de Duco haya opacado la Operación Cancerbero, que significó -también en la jornada de este jueves- el traslado de cerca de 300 reos de alta peligrosidad desde Santiago a la nueva cárcel La Laguna de Talca.

“No, para nada. La Operación Cancerbero se sustenta por sí sola y no hay ninguna noticia que pueda opacar la acción y la gestión del gobierno en materia de seguridad”, zanjó.